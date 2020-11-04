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Volkswagen ID.4 обзавелся двумя новыми модификациями в Китае

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Компания Volkswagen для китайского рынка представила две новые модификации своего электрокара Volkswagen ID.4.
Для этого кроссовера ключевым автомобильным рынком является именно КНР, поэтому для этой страны автопроизводитель будет предлагать несколько версий модели, чтобы удерживать спрос на высоком уровне.

Так, новыми версиями авто стали Volkswagen ID.4 Crozz и ID.4 X, которые будут отличаться от европейского варианта более богатым списком оборудования и деталями экстерьера и салона, хотя в целом новинки будут повторять европейский вариант.

Volkswagen ID.4 обзавелся двумя новыми модификациями в Китае

ID.4 X

Так, например, у версии Volkswagen ID.4 Crozz появятся накладки на передних крыльях и для него предложат только 20-дюймовые колесные диски, тогда как в Европе базовыми являются диски на 19 дюймов. Volkswagen ID.4 X отличается слегка измененным оформлением внешности, где изменились бамперы, оптика и появились колесные диски нового дизайна.

Еще такая модификация получила длина на 11 мм больше за счет новой подвески. В салоне новинок тоже будут отличия в элементах, а также предложат иную обивку сидений.

Кроме этого, обе новинки получили адаптивный круиз-контроль Travel Assist и увеличенной емкости аккумулятор. В Китае новые версии уже доступны для заказа, но стоимость пока не названа.

Volkswagen ID.4 обзавелся двумя новыми модификациями в Китае

ID.4 Crozz

Volkswagen ID.4 обзавелся двумя новыми модификациями в Китае

ID.4 X

Volkswagen ID.4 обзавелся двумя новыми модификациями в Китае

ID.4 Crozz

Volkswagen ID.4 обзавелся двумя новыми модификациями в Китае

volkswagen Volkswagen ID.4
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