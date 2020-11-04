Главная » Новости

С 1 ноября 2020 года в РФ начали выдавать только электронные паспорта ТС

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

С начала этого месяца на территории РФ прекратили выдачу бумажных ПТС, на смену которым пришли электронные паспорта транспортных средств.
Как уже сообщалось ранее, владельцам машин с бумажными ПТС переживать не стоит, так как обязательным переход на ЭПТС не является.

То есть бумажные и электронные ПТС действуют на равных условиях. Напомним, что первые ЭПТС начали выдавать в стране в прошлом году.

В этом году с новыми документами продавались почти все новые автомобили, а также их стали оформлять для ввозимых в страну авто и при переоформлении ранее зарегистрированных транспортных средств.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика