С 1 ноября 2020 года в РФ начали выдавать только электронные паспорта ТС

С начала этого месяца на территории РФ прекратили выдачу бумажных ПТС, на смену которым пришли электронные паспорта транспортных средств.

Как уже сообщалось ранее, владельцам машин с бумажными ПТС переживать не стоит, так как обязательным переход на ЭПТС не является.

То есть бумажные и электронные ПТС действуют на равных условиях. Напомним, что первые ЭПТС начали выдавать в стране в прошлом году.

В этом году с новыми документами продавались почти все новые автомобили, а также их стали оформлять для ввозимых в страну авто и при переоформлении ранее зарегистрированных транспортных средств.