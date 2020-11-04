Постановка авто на учет

Для того, чтобы транспортное средство было допущено для участия в дорожном движении его владельцы необходимо пройти обязательную процедуру государственной регистрации. После приобретения поддержанного или нового автомобиля, владельцу требуется в течение 10 дней поставить его на учет в ГИБДД. Сегодня существует два способа для регистрации авто: через портал Госуслуг и при личном обращении в отдел ГИБДД.

Процедура поставки машины на учет

Использования услуг serves-gibdd помогает значительно облегчить процесс регистрации и сократить срок ожидания, избавившись от необходимости стоять в очередях. Также можно поставить авто на учет через МФЦ. Данный процесс происходит следующим образом:

Сбор необходимых документов. Запись на прием. Встреча с сотрудником МФЦ для составления заявки. Запись на прием в ГИБДД. Предоставление необходимого пакета документов. Получение свидетельства.

Постановка автомобиля на учет посредством портала Госуслуги происходит аналогичным образом. Владельцу авто требуется иметь зарегистрированный и подтвержденный аккаунт в данной системе, чтобы подать заявку, оплатив пошлину со скидной. После этого необходимо в назначенное время посетить ближайшее отделение ГИБДД для получения соответствующего документа контакты организации.

Срок поставки на учет

По закону дается десять дней на регистрацию автомобиля с момента покупки. Что же будет, если автомобилист не поставил авто на учет в установленный срок? Несоблюдение сроков влечет наложение штрафа в размере пятисот рублей. Если это нарушение будет обнаружено повторно, то автовладельцу грозит лишение прав на срок до трех месяцев. Также необходимо иметь в виду, что при приобретении автомобиля на вторичном рынке можно столкнуться с проблемой отказа предыдущего владельца, что влечёт за угрозу изъятия СТС и номеров.

Регистрация в ГИБДД не представляет особых трудностей даже для начинающих водителей. Конечно, как и во всем остальном, здесь иногда возникают сложные ситуации, особенно в случаях, когда речь идет о регистрации подержанных автомобилей. Покупка на вторичном рынке часто не позволяет отследить весь срок службы автомобиля и всегда сопряжена с определенным риском. Однако большинство водителей все же отдают свое предпочтение такому способу приобретения, поскольку за небольшие деньги можно приобрести приличную модель автомобиля.