Особенности кранов на автомобильных шасси

Строительная сфера в наше время – одна из самых стабильно работающих и стремительно развивающихся. Поэтому на балансе строительных компаний есть практически вся номенклатура спецтехники:

Все виды экскаваторов: колесные, гусеничные, погрузчики, а в дорожностроительных – еще и специальные дорожные экскаваторы;

Бульдозеры;

Погрузчики;

Строительные краны.

Последняя категория предназначена для подъема тяжелых грузов на большую высоту и включает в себя:

Строительные краны специального назначения, задача которых – работы в нестандартных условиях, например, в воздухе (вертолетные) или в воде (плавучие);

Стационарные краны – одна из самых редких разновидностей, используются для передвижения сверхтяжелого оборудования в ограниченном пространстве. Например, так называемые козловые краны по внешнему виду больше напоминают мосты и используются для строительства протяженных конструкций.

Башенные краны незаменимы в строительстве многоэтажных зданий и небоскребов. Обычно для их работы на стройке прокладывают специальные рельсы, но этот вид техники может быть стационарным и даже приставным.

Самоходные стреловые краны – наиболее распространенный вид строительной техники. Основное их достоинство – самостоятельное передвижение от одного объекта до другого.

Виды самоходной стреловой техники

По типу ходовой части краны разделяются на три подвида:

Гусеничные;

Автомобильные;

Пневмоколесные.

Все три подвида могут оснащаться стрелами разного типа: прямые, с гуськом, телескопического или башенного вида.

При этом нельзя сказать, что один вид техники лучше, чем другой. Все зависит от цели, для которой нужна спецтехника.

Так, гусеничные краны обладают большей проходимостью и большей грузоподъемностью. Это актуально в условиях бездорожья. Однако скорость передвижения у гусеничного меньше, чем у того же автомобильного и он менее маневренный. Плюс – это тяжелая, сложная в обслуживании техника.

А вот автокраны идеальны для выполнения задач, связанных с подъемом груза, в рассредоточенных в пределах одной стройки объектов. Но небольшая устойчивость делает выполнение некоторых задач невозможным, с ними лучше справятся другие виды строительной техники.

Автомобильные краны

Одним из ведущих производителей самоходной строительной техники в России является ИМЗ «Автокраны». В настоящее время завод производит краны грузоподъёмностью от 16 до 40 тонн на базе шасси МАЗ, УРАЛ, КАМАЗ. Модели на базе КАМАЗ можно посмотреть по ссылке https://avtokran.ru/catalog/avtomobilnye-krany/kamaz/.