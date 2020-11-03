Главная » Новости

Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Китайская компания вернулась на российский авторынок и предложила для покупки в стране свой новый пикап Wingle 7.
Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России, которые поставляются из Китая. Новинка уже имеется в наличии у дилеров по цене 1 749 000 рублей.

На старте продаж пикап представлен только в одной комплектации и в удлиненной модификации. Wingle 7 приводится в движение двухлитровым турбированным дизельным мотором.

Его мощность, работая в паре с шестискоростной механикой Zomax и полным приводом составляет 143 л.с. при 315 Нм крутящего момента.

Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России

Заявленный разгон пикапа с таким двигателем составляет менее 20 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 155 км/ч.

В списке оснащенности новой модели пикапа заявлены 2 фронтальные подушки безопасности, светодиодные ДХО, зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, а также система стабилизации, кондиционер, подогрев переднего ряда сидений, мультифункциональный руль, круиз-контроль и др.

Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России

great wall Great Wall Wingle 7
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика