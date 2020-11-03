Китайская компания вернулась на российский авторынок и предложила для покупки в стране свой новый пикап Wingle 7.

Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России, которые поставляются из Китая. Новинка уже имеется в наличии у дилеров по цене 1 749 000 рублей.

На старте продаж пикап представлен только в одной комплектации и в удлиненной модификации. Wingle 7 приводится в движение двухлитровым турбированным дизельным мотором.

Его мощность, работая в паре с шестискоростной механикой Zomax и полным приводом составляет 143 л.с. при 315 Нм крутящего момента.

Заявленный разгон пикапа с таким двигателем составляет менее 20 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 155 км/ч.

В списке оснащенности новой модели пикапа заявлены 2 фронтальные подушки безопасности, светодиодные ДХО, зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, а также система стабилизации, кондиционер, подогрев переднего ряда сидений, мультифункциональный руль, круиз-контроль и др.