В РФ назвали самые популярные авто с автоматической КП с начала года

Специалисты в России проанализировали данные по продажам новых автомобилей, оснащенный автоматической трансмиссией.

Отмечается, что в автоматическим КП отнесли не только классические трансмиссии, но и вариаторы, роботы и т.д.

Как сообщили аналитики из «Автостат», в период с января по сентябрь 2020 года на рынке РФ было продано 640 тыс. новых легковушек с автоматической КП, что соответствует 62,5% доли от всех продаж машин в стране.

Больше всех авто с такими коробками передач продает компания KIA, которой удалось реализовать с начала года 123 тыс. ед.

Hyundai оказался на второй строчке с показателем 93 тыс. ед., а в тройку лидеров входит Toyota. Объёмы продаж моделей с автоматом у японской марки составили 62,3 тыс. шт. В пятерке лидеров еще числится Volkswagen (54,5 тыс. шт.) и Skoda (50 тыс. шт.).

Среди моделей самыми популярными авто с автоматической КП с начала года стали: KIA Rio (46,4 тыс. ед.), Hyundai Creta (40 тыс. ед.), Volkswagen Polo (26,6 тыс. ед.), Hyundai Solaris (26 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (24,2 тыс. ед.).