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Кроссовер Subaru Forester получит в России версию Sport

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Компания Subaru для российского рынка анонсировала новую версию автомобиля Forester.
Как сообщил офис марки, кроссовер Subaru Forester получит в России версию Sport, и ее презентация состоится уже 5 ноября в 18.00 по московскому времени.

Подробности о новой модификации не раскрываются, и пока известно, что для нее будет доступен фирменный пакет систем активной безопасности с названием EyeSight.

Можно предположить, что новинка будет иметь отличия от обычной модели в экстерьере и салоне, тогда как технических изменений не ожидается.

Стоит отметить, что в Японии недавно был представлен Forester Sport. Его укомплектовали 1,8-литровым 177-сильным ДВС, а еще кроссовер получил черную крышу, затемненную решетку радиатора, колесные диски на 18 дюймов черного цвета, а также дополнительный патрубок выхлопной системы.

В Японии такой вариант оценили в 2,9 млн иен, а это около 2,13 млн рублей.

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