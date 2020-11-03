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Renault распространил видеотизер новой модели

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Компания Renault опубликовала в сети видеотизер, которым анонсировала таинственную новинку.
Renault распространила тизер новой модели, презентация которой состоится в честь 40-летия бренда. В коротком ролике есть сообщение, но никаких намеков на сам автомобиль не присутствует.

При этом есть предположение, что автопроизводитель представит обновленный грузовичок Trafic. Последний, как известно, компания выпускает с 1981 года.

В прошлом году эта модель получила обновление. По некоторым данным, в модернизированном Trafic будет измененная внешность, где появится измененная решетка радиатора, оптика, а также более массивный капот.

В салоне также ожидаются изменения, в том числе должны появится новые варианты отделки и улучшенная шумоизоляция. Презентация новинки должна состояться в ближайшее время.

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