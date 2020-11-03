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Mercedes-Benz G-Class станет отдельным суббрендом

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В немецкой компании анонсировали новый суббренд, под которым планируется выпускать G-Class и ряд его модификаций.
Новый бренд окажется четвертым после AMG, Maybach и EQ. Новый суббренд будет иметь название G, и в нем будет представлен как обычный Mercedes-Benz G-Class, так и его различные модификации.

Между тем стоит отметить, что внедорожник отлично продается на рынке и спрос существенно превышает объёмы производства.

В компании сообщили, что спрос выше, чем объёмы выпуска, однако дефицита автомобилей пока не наблюдается.

Популярность Mercedes-Benz G-Class растет, в том числе и за счет недорогой модификации G 350, которую выпустили для китайского рынка.

Новый Mercedes-Benz G-Class получил 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP

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