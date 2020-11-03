В России наблюдается увеличение популярности китайских и чешских автомобилей, тогда как производители из других стран не могут похвастаться такими достижениями.

Как выяснили специалисты «Автостат», продажи китайских машин в России выросли на 40% с начала 2020 года, тогда как чешские автомобили, а точнее модели марки Skoda, стали популярнее в отчётный период на 6%.

Объёмы реализации машин других брендов наоборот сократились и меньше всего падение было зафиксировано у авто немецких марок – 6%.

При этом объёмы проданных моделей японских, российских и французских производителей показали двухзначное падение, а точнее на 15.5, 14.3 и 14.2% соответственно.

Самое большое падение было зафиксировано у американских марок – 67,4%.