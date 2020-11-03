АвтоВАЗ увеличил продажи LADA в России на 23% в октябре

Продажи российского автопроизводителя в прошлом месяце стали рекордными за период с 2014 года.

В компании АвтоВАЗ рассказали о результатах своей деятельности за октябрь, когда было реализовано 37 030 автомобилей Лада. Этот показатель оказался на 23% больше, чем годом ранее.

При этом за период с начала года наблюдается отрицательная динамика. Объёмы реализованных машин за 10 месяцев 2020 года составили 264 691 ед., что на 10,4% меньше.

LADA Granta остается самой востребованной моделью бренда в октябре. Ее купили 12 756 россиян, а это оказалось на 8.9% больше.

LADA Vesta стала второй с показателем 11 853 ед., что на 42,9% больше. В тройке самых популярных моделей АвтоВАЗа оказался LADA Largus. Дилеры реализовали 4 779 таких авто, что на 2% больше.