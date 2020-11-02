Пресс-служба «КамАЗа» проинформировала о разработке и начале стендовых испытаний двигателей, соответствующих стандартам Евро-6.

«КамАЗ» начал стендовые испытания нового ДВС класса «Евро-6». Это первый экземпляр прототипа двигателя, который войдет в семейство рядных шестицилиндровых двигателей КАМАЗ-910.40.

Эта силовая установка в сравнении с предшественником будет иметь в пять раз меньше выбросы оксидов азота, в три раза – твёрдых частиц, в 2,5 раза – аммиака с отработавшими газами.

Как только завершатся стендовые испытания, в рамках которых адаптируют все компоненты, так двигатель начнут тестировать в составе автомобиля.

Планируется, что это произойдет уже в следующем году, тогда как запуск двигателя в серийное производство запланирован на январь 2024 года.

В новой линейке ДВС будут агрегаты объёмом 13 литров и мощностью от 420 до 560 лошадиных сил.