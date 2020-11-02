В России отзывают еще 90 автомобилей Mercedes-Benz

Российское подразделение немецкой марки проведет еще одну отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будет отправлено 90 автомобилей Mercedes-Benz C-Класса.

Об отзыве 2 ноября сообщил Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает 90 автомобилей Mercedes-Benz C-Класса, которые были выпущены в период с апреля по июль 2018 года.

Необходимость отправить транспортные средства на сервис возникла из-за возможного несоответствия спецификации регулировки фар.

Владельцам авто в рамках отзыва проведут проверку регулировки фар и при необходимости корректировку. Все работы будут осуществляться за счет компании.