Tesla вложит в новые заводы рекордные 12 миллиардов долларов

Такая сумма будет инвестирована в новые предприятия американской компании за два года.

Рекордные 12 миллиардов долларов будут вложены как в расширение производственных мощностей, так и в новые заводы по выпуску автомобилей и аккумуляторов. Только в этом году компания направит 3,5 млрд долларов.

В следующем году будет освоено 6 млрд и столько же будет инвестировано в заводы в 2022 году. Развивать Tesla будет заводы в Европе, США и Азии.

Напомним, что первая гигафабрика производителя за пределами США находится в Китае, а еще одна скоро появится в окрестностях Берлина.

Стоит отметить, что Tesla планирует расширять производство по выпуску кроссоверов Model Y, а еще производитель разрабатывает солнечные панели Solar Roof.

Они создаются с целью зарядки электрокаров в период, когда они не эксплуатируются.

Ранее глава компании заявил, что в будущем Tesla будет собирать до 20 млн электромобилей ежегодно. При этом в прошлом году объёмы производства составили 365 тыс. электрокаров.