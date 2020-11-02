Специалисты в России рассказали о российских регионах, где чаще всего продаются автомобили китайского происхождения.

Исследование провели аналитики агентства «Автостат», которые вязли за основу данные по продажам за 9 месяцев 2020 года.

В отчетный период, Тыва стала лидером среди регионов РФ по продажам китайских машин. На этот регион пришлось 11,6% от всех продажи китайских авто.

На второй и третьей строчке оказались Хакасия и Мурманская область, на долю которых пришлось 8,0 и 7,6%.

В первой пятерке находятся Иркутская и Калининградская области с показателями и 6,6 и 6,2%, а также в списке еще есть: Республика Коми (5,9%), Владимирская область (5,6%), Псковская область (5,2%) и Астраханская область (5,1%).

Стоит отметить, что с начала года россияне купили 26 тыс. новых китайских авто, что оказалось на 40% больше, чем годом ранее.