Главная » Новости

Тыва стала лидером среди регионов РФ по продажам китайских машин

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Специалисты в России рассказали о российских регионах, где чаще всего продаются автомобили китайского происхождения.
Исследование провели аналитики агентства «Автостат», которые вязли за основу данные по продажам за 9 месяцев 2020 года.

В отчетный период, Тыва стала лидером среди регионов РФ по продажам китайских машин. На этот регион пришлось 11,6% от всех продажи китайских авто.

На второй и третьей строчке оказались Хакасия и Мурманская область, на долю которых пришлось 8,0 и 7,6%.

В первой пятерке находятся Иркутская и Калининградская области с показателями и 6,6 и 6,2%, а также в списке еще есть: Республика Коми (5,9%), Владимирская область (5,6%), Псковская область (5,2%) и Астраханская область (5,1%).

Стоит отметить, что с начала года россияне купили 26 тыс. новых китайских авто, что оказалось на 40% больше, чем годом ранее.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика