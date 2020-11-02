Продажи внедорожника KIA Mohave нового поколения начались в России

2 ноября на российском рынке стартовали продажи новой генерации автомобиля KIA Mohave, сборка которого организована на производственной площадке «Автотор».

Модель представлена в нашей стране в трех комплектациях с одним двигателем и системой полного привода.

Для покупки предлагаются комплектации Luxe, Prestige и Premuim стоимостью 3 099 900, 3 259 900 и 3 559 900 рублей соответственно.

В «базе» у автомобиля имеется светодиодная оптика, датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа в салон, камера заднего вида и другое.

В топовом исполнении и модели будут 20-дюймовые колесные диски, система кругового обзора с 4 камерами, проекционный дисплей, виртуальная панель приборов и т.д. Что касается моторной гаммы, то она представлена только 6-цилиндровым ДВС.

Его мощность, работая в паре с 8-сутпенчатой КП и полным приводом, составляет 8,7 секунды, а заявленный расход топлива будет 9,9 литра н 100 км в смешанном цикле.

Напомним, что габариты KIA Mohave следующие: 4930/1920/1790 мм, колесная база 2895 мм.