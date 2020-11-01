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Hyundai лидирует в январе-сентябре по продажам в сегменте внедорожников и кроссоверов в РФ

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Аналитики в России опубликовали статистику по продажам новых кроссоверов и внедорожников за период с начала года.
В период с января по сентябрь 2020 года, как сообщили аналитики «Автостат», россияне купили почти полмиллиона новых автомобилей сегмента SUV.

В общих продажах машин в РФ доля кроссоверов составила 48%. Hyundai – лидер по продажам в сегменте SUV в РФ с начала 2020 года. Эта марка в указанный период продала 73 тыс. своих кроссоверов.

На втором месте располагается Renault с показателем 47,5 тыс. реализованных внедорожников. В тройку лидеров еще входит KIA.

Объёмы продаж кроссоверов этого бренда за 9 месяцев составили 47 тыс. экземпляров. В первую пятерку лидеров еще входят Toyota и Nissan, у которых показатели продаж составили 41,5 тыс. и 40,5 тыс. экземпляров.

В десятку самых популярных марок кроссоверов в РФ с начала 2020 года еще вошли: Volkswagen (27,9 тыс. ед.), LADA (22,8 тыс. ед.), Skoda (22,4 тыс. ед.), BMW (21,2 тыс. ед.) и Mitsubishi (18,5 тыс. ед.).

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