Замена двигателя

Все двигатели внутреннего сгорания, которыми оснащаются современные транспортные средства, с течением времени изнашиваются. Отремонтировать их удается не всегда. Кроме того, некоторых автовладельцев не устраивают характеристики этих агрегатов. В таких ситуациях единственно возможное решение проблемы заключается в замене двигателя.

Выбор двигателя

Если причина замены двигателя заключается в полном выходе из строя старого силового агрегата, то при выборе нового или подержанного мотора необходимо ориентироваться на характеристики родного двигателя, поскольку значительные различия в характеристиках могут сделать установку купленного агрегата невозможной или потребуют значительных переделок автомобиля. Также следует учитывать поколения двигателей, так как одна модель может производиться в течение десятилетий без изменения рабочего объема и конфигурации, но с внесением изменений в крепления мотора и навесного оборудования. На сайте Motorsshop.ru можно найти более 600 моделей в наличии на складе в Москве. Проявлять спешку при поиске и выборе нужного агрегата не следует.

Порядок действий при замене двигателя авто

Для того чтобы выполнить замену двигателя автомобиля, необходимо потратить много времени и сил. Даже в автосервисе на это может уйти больше одного дня. Если же работы выполняются самостоятельно в гаражных условиях, то они могут растянуться и на неделю. В общем случае данная процедура состоит из следующих действий:

авто загоняют на подъемник;

производят полный демонтаж навесного оснащения двигателя;

от силового агрегата отсоединяют все шланги, трубки и пр.;

очищают системы охлаждения и смазки;

отсоединяют все провода и жгуты;

производят полную разборку передней подвески;

под мотор устанавливают подъемный стол и фиксируют его опоры в отверстиях переднего подрамника;

откручивают крепежи подрамника, после чего двигатель опускается.

На этом демонтажные работы завершаются. Установка нового двигателя выполняется путем проделывания всех действий в обратном порядке. Кроме того, при этом тщательно проверяют все узлы, находящиеся возле «гнезда», в которое устанавливается силовой агрегат, заменяют прокладки, устраняют найденные протечки и т. д.

Необходимо помнить о том, что двигатель любого автомобиля имеет серийный номер, указываемый в техпаспорте и контролируемый органами правопорядка. По этой причине после установки нового мотора его следует зарегистрировать в ГАИ и занести номер нового агрегата в техпаспорт.