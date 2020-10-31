Замена двигателя

Все двигатели внутреннего сгорания, которыми оснащаются современные транспортные средства, с течением времени изнашиваются. Отремонтировать их удается не всегда. Кроме того, некоторых автовладельцев не устраивают характеристики этих агрегатов. В таких ситуациях единственно возможное решение проблемы заключается в замене двигателя.
Выбор двигателя
Если причина замены двигателя заключается в полном выходе из строя старого силового агрегата, то при выборе нового или подержанного мотора необходимо ориентироваться на характеристики родного двигателя, поскольку значительные различия в характеристиках могут сделать установку купленного агрегата невозможной или потребуют значительных переделок автомобиля. Также следует учитывать поколения двигателей, так как одна модель может производиться в течение десятилетий без изменения рабочего объема и конфигурации, но с внесением изменений в крепления мотора и навесного оборудования. На сайте Motorsshop.ru можно найти более 600 моделей в наличии на складе в Москве. Проявлять спешку при поиске и выборе нужного агрегата не следует.
Порядок действий при замене двигателя авто
Для того чтобы выполнить замену двигателя автомобиля, необходимо потратить много времени и сил. Даже в автосервисе на это может уйти больше одного дня. Если же работы выполняются самостоятельно в гаражных условиях, то они могут растянуться и на неделю. В общем случае данная процедура состоит из следующих действий:
- авто загоняют на подъемник;
- производят полный демонтаж навесного оснащения двигателя;
- от силового агрегата отсоединяют все шланги, трубки и пр.;
- очищают системы охлаждения и смазки;
- отсоединяют все провода и жгуты;
- производят полную разборку передней подвески;
- под мотор устанавливают подъемный стол и фиксируют его опоры в отверстиях переднего подрамника;
- откручивают крепежи подрамника, после чего двигатель опускается.
На этом демонтажные работы завершаются. Установка нового двигателя выполняется путем проделывания всех действий в обратном порядке. Кроме того, при этом тщательно проверяют все узлы, находящиеся возле «гнезда», в которое устанавливается силовой агрегат, заменяют прокладки, устраняют найденные протечки и т. д.
Необходимо помнить о том, что двигатель любого автомобиля имеет серийный номер, указываемый в техпаспорте и контролируемый органами правопорядка. По этой причине после установки нового мотора его следует зарегистрировать в ГАИ и занести номер нового агрегата в техпаспорт.