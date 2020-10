Ford анонсировал электрическую версию фургона Ford Transit

12 ноября американский автопроизводитель представит полностью электрическую версию популярного во всем мире фургона Transit.

Компания Ford опубликовала тизер, в котором анонсировали не только саму модель, но и назвали дату ее презентации.

Известно, что Transit на электрической тяге в продаже появится в 2020 году.

Внешность фургона пока не раскрывается, а в тизере можно увидеть только профиль элеткрокара, но судя по всему электрическая версия будет мало чем отличаться от обычной версии.

По данным зарубежных СМИ, Ford Transit с электромотором будет предлагаться в нескольких версиях.

Все они будут отличаться длиной и высотой. Какая в фургоне будет установлена электрическая установка пока неизвестною.

По словам главы Ford, электрическая версия коммерческого автомобиля будет предлагаться на особых условиях, которые позволят корпоративным клиентам значительно повысить производительность собственного автопарка.

Ford, как и другие мировые автопроизводители, сейчас нацелены на расширение модельного ряда электрических авто.

В модельном ряду коммерческий электрокар дополнит «зеленую» линейку, состоящую из пикапа F-150 и кроссовера Mustang Mach-E.

Производство Transit на электрической тяге наладят в Канзас-Сити.

We’re electrifying the future for business. The zero-emission all-electric #Ford E-Transit, coming soon. Learn more 11/12/20. #EV pic.twitter.com/DFtyFlKVxD

— Ford Motor Company (@Ford) October 29, 2020