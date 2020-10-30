Новые LandRover

Автомобили Land Rover сочетают в себе универсальность и необычайное очарование. На них можно совершать как повседневные поездки в пределах города, так и дальние путешествия.

Важнейшие достоинства

Среди множества внедорожников новые автомобили Land Rover выделяются сочетанием прекрасной проходимости и высокого уровня комфорта. На этих машинах можно проехать там, где современные популярные кроссоверы завязнут надолго. Все комплектующие характеризуются высокой степенью надежности. Электроника полностью соответствует статусу авто – в наличии имеются все блага, привычные для обладателей машин класса премиум. Все модели Land Rover оснащены пневмоподвеской, неполадки с баллонами в которых случаются нечасто. Чтобы приобрести одну из новых моделей этого автомобиля, нужно обратиться к официальному дилеру Land Rover https://landrover-avtodom.ru/. При этом следует принимать во внимание, что за содержание авто такого класса придется платить весьма ощутимые деньги.

Особенности конструкции

Для правильной оценки соответствия Land Rover своим запросам и финансовым возможностям надо учитывать следующие конструктивные особенности этого транспортного средства:

Трансмиссия. Land Rover характеризуется великолепными внедорожными показателями. Отличная проходимость достигается за счет понижающей передачи и полного привода. Никаких проблем механического толка с такими системами не бывает.

Ходовая часть. При должном обращении с автомашиной и регулярной чисткой пневмобаллонов они способны выдержать пробег до 150 тыс. км. Двухрычажная подвеска Land Rover рассчитана на пробег до 200 тыс. км. При этом нужно иметь в виду, что поломка ступиц может произойти после пробега 50 тыс. км.

Кузов. Уязвимость к коррозионным процессам касается только днища и мест под колесными арками. За ремонт кузовных панелей из алюминия придется заплатить достаточно высокую цену.

Электрика. Раньше проблемы с Land Rover возникали именно с ней. В последних моделях надежность, систем безопасности, датчиков климат-контроля и других элементов заметно повысилась.

В целом надежность автомобилей Land Rover довольно высока. Как правило, проблемы возникают из-за стремления их владельцев сэкономить деньги на профессиональном техобслуживании. За качественное техобслуживание необходимо заплатить достаточно дорого, но такие машины требуют обращения, подобающего своему классу.