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Где заказывать запчасти на популярные марки авто?

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Есть сотни интернет-магазинов автозапчастей. На первый взгляд у них много общего. Но если вы ищете оригинальные запчасти, то придется выбирать только проверенные магазины, иначе высоки риски получить комплектующие плохого качества, переплатить или слишком долго ждать своего заказа и потерять время.

Где заказывать запчасти на популярные марки авто?

Например, продажа запчастей Шевроле – то, что хорошо делают на сайте mg.by. Этот каталог запчастей работает с 2008 года и предлагает все, что нужно для автолюбителя:

  • оригинальные запчасти для иномарок;
  • запчасти для технического обслуживания;
  • аналоговые запчасти в широком ценовом сегменте;
  • моторные масла для бензиновых и дизельных моторов;
  • автомобильные шины, всесезонные покрышки и аккумуляторы.

По сути, в этом магазине есть запчасти для всех европейских, американских, корейских и китайских производителей. На сайте легко подобрать нужную запчасть, оформить и оплатить заказ. Выбор запчастей огромный, но запутаться не получится – консультанты быстро помогают подобрать нужные комплектующие.

В чем плюсы покупки запчастей в mg.by?

  1. Удобно оплачивать, можно купить запчасти оптом и в розницу с доставкой по Минску и по Беларуси (для юридических лиц).
  2. Заказы доставляют быстро, так как у компании свои склады, которые работают с понедельника по пятницу с 7 утра до 7 вечера.
  3. Если что-то не понравилось, можно вернуть заказанную запчасть и забрать деньги, либо поменять ее на аналогичную.
  4. Скидки и другие бонусы для оптовых покупателей и постоянных клиентов – легко сэкономить на запчастях.
  5. Все запчасти – оригинальные или аналоговые, в отличном состоянии, изготовлены по лицензии.

В этом интернет-магазине продают не только комплектующие для европейских, американских или корейских авто. Есть и отдельный специальный каталог запчастей Lada и других марок российских производителей. При этом, на все запчасти есть официальная гарантия производителя, а потому любые проблемы исключены.

Где заказывать запчасти на популярные марки авто?

Покупатели могут оформить заказ в mg.by всего за три шага, даже отслеживать свой заказ в автоматическом режиме удобно. Поставщикам тоже комфортно сотрудничать с этой компанией и использовать ее как площадку для размещения своих запчастей и комплектующих. А дилерами компании могут стать как компании, так и физические лица.

Запчасти из этого магазина не придется долго ждать – у mg.by хорошо развита партнерская сеть, есть сразу 16 представительств в 10 городах Беларуси, а также специальные web-сервисы, которые помогают всегда быть в курсе состояния заказа и отслеживать его в режиме онлайн. Это удобно и для покупателей, и для владельцев интернет-магазинов.

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