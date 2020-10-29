Главная » Автосоветы

Тормозная жидкость для автомобиля – свойства, замена, особенности выбора

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Тормозная жидкость для автомобиля «отвечает» за корректную работу гидропривода тормозной системы. А именно – выполняет передачу давления от ведущего тормозного цилиндра, который управляется педалью тормоза, на колесные. Если используется некачественная рабочая жидкость или ее недостаточно, тормозная система не будет четко выполнять свои функции, а соответственно – ухудшается процесс торможения, возникают аварийные ситуации.

Содержание
  1. Основные требования
  2. Особенности и виды тормозной жидкости
  3. Как выбрать тормозную жидкость
  4. Замена жидкости

Основные требования

Качественная тормозная жидкость должна соответствовать таким требованиям:

  • сохранение эксплуатационных свойств в широком диапазоне температурных режимов – от -30 до +150 градусов по Цельсию;
  • инертность по отношению к резине, металлам, другим материалам и веществам. Рабочая жидкость не должна оказывать разрушающее воздействие на элементы гидросистемы;
  • смазывающие свойства;
  • стабильность в любых условиях эксплуатации.

Особенности и виды тормозной жидкости

Состав тормозной жидкости включает базу (92-98%) и специальные присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики. В зависимости от вида базы различают такие типы расходного материала:

  • минеральная жидкость – характеризуется инертностью по отношению к резине, высокой смазывающей способностью, демократичной стоимостью. Однако при низкотемпературных режимах (-20 и ниже) существенно повышается вязкость. Кроме того, жидкость закипает при относительно низкой температуре. В основном, используется на старых авто;
  • синтетическая на основе полигликолей и эфирных соединений – наиболее распространенный «расходник». К его недостаткам относится влагопоглощающее свойство, так как наличие воды в тормозной жидкости существенно ухудшает ее эксплуатационные характеристики;
  • синтетическая на основе силикона. Инновационный негигроскопичный материал. Его минусы – несовместимость с резиновыми элементами и другими типами тормозных жидкостей, высокая стоимость. Для корректной эксплуатации требуется полное удаление воздуха из гидросистемы.

Как выбрать тормозную жидкость

Основное правило выбора тормозной жидкости – с учетом рекомендаций производителя транспортного средства. Даже если по параметрам перед вами лучшая тормозная жидкость, но вы не знаете, совместима ли она с вашим авто, стоит отказаться от приобретения.

Учитываются также такие факторы:

  • температура закипания – чем она выше, тем лучше. При закипании рабочей жидкости образуется пар, который имеет свойство сжиматься. Это сразу сказывается на качестве торможения – педаль просто проваливается. Особенно это заметно при интенсивных нагрузках на тормозную систему. Например, при движении с горки в летний период приходится часто подтормаживать. Тепло из гидросистемы не успевает отводиться, из-за чего значительно повышается температура;
  • вязкость. При низкой температуре жидкость не должна слишком загустевать, при высокой – не должна быть слишком текучей (ухудшаются смазывающие свойства, есть вероятность утечки.

Замена жидкости

Замена тормозной жидкости выполняется в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, сроки указаны в документах на авто. В процессе эксплуатации нужно следить, чтобы ее уровень находился на отметке «max». Смешивать разные «расходники» категорически нельзя. Если вы не знаете, какая именно жидкость в гидросистеме, лучше не ее не доливать, а полностью заменить.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика