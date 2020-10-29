Тормозная жидкость для автомобиля – свойства, замена, особенности выбора

Тормозная жидкость для автомобиля «отвечает» за корректную работу гидропривода тормозной системы. А именно – выполняет передачу давления от ведущего тормозного цилиндра, который управляется педалью тормоза, на колесные. Если используется некачественная рабочая жидкость или ее недостаточно, тормозная система не будет четко выполнять свои функции, а соответственно – ухудшается процесс торможения, возникают аварийные ситуации.

Основные требования

Качественная тормозная жидкость должна соответствовать таким требованиям:

сохранение эксплуатационных свойств в широком диапазоне температурных режимов – от -30 до +150 градусов по Цельсию;

инертность по отношению к резине, металлам, другим материалам и веществам. Рабочая жидкость не должна оказывать разрушающее воздействие на элементы гидросистемы;

смазывающие свойства;

стабильность в любых условиях эксплуатации.

Особенности и виды тормозной жидкости

Состав тормозной жидкости включает базу (92-98%) и специальные присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики. В зависимости от вида базы различают такие типы расходного материала:

минеральная жидкость – характеризуется инертностью по отношению к резине, высокой смазывающей способностью, демократичной стоимостью. Однако при низкотемпературных режимах (-20 и ниже) существенно повышается вязкость. Кроме того, жидкость закипает при относительно низкой температуре. В основном, используется на старых авто;

синтетическая на основе полигликолей и эфирных соединений – наиболее распространенный «расходник». К его недостаткам относится влагопоглощающее свойство, так как наличие воды в тормозной жидкости существенно ухудшает ее эксплуатационные характеристики;

синтетическая на основе силикона. Инновационный негигроскопичный материал. Его минусы – несовместимость с резиновыми элементами и другими типами тормозных жидкостей, высокая стоимость. Для корректной эксплуатации требуется полное удаление воздуха из гидросистемы.

Как выбрать тормозную жидкость

Основное правило выбора тормозной жидкости – с учетом рекомендаций производителя транспортного средства. Даже если по параметрам перед вами лучшая тормозная жидкость, но вы не знаете, совместима ли она с вашим авто, стоит отказаться от приобретения.

Учитываются также такие факторы:

температура закипания – чем она выше, тем лучше. При закипании рабочей жидкости образуется пар, который имеет свойство сжиматься. Это сразу сказывается на качестве торможения – педаль просто проваливается. Особенно это заметно при интенсивных нагрузках на тормозную систему. Например, при движении с горки в летний период приходится часто подтормаживать. Тепло из гидросистемы не успевает отводиться, из-за чего значительно повышается температура;

вязкость. При низкой температуре жидкость не должна слишком загустевать, при высокой – не должна быть слишком текучей (ухудшаются смазывающие свойства, есть вероятность утечки.

Замена жидкости

Замена тормозной жидкости выполняется в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, сроки указаны в документах на авто. В процессе эксплуатации нужно следить, чтобы ее уровень находился на отметке «max». Смешивать разные «расходники» категорически нельзя. Если вы не знаете, какая именно жидкость в гидросистеме, лучше не ее не доливать, а полностью заменить.