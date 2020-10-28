Орошение полости матки: кому и зачем необходимо

Сегодня мы живем в век плохой экологической ситуации, что пагубно сказывается на женском здоровье, вызывая ряд опасных гинекологических проблем.

Эффективность гинекологического орошения

Орошение полости матки https://gynecolog.dp.ua/chastye-problemy/1019-oroshenie-polosti-matki является довольно эффективной методикой при лечении огромного спектра гинекологических заболеваний. Она проводится специальными лечебными препаратами определенными курсами, которые назначает гинеколог.

Рассмотрим основные показания для применения гинекологического орошения:

Хронические воспалительные процессы половой системы у женщин (эндометрит, цистит, кольпит, молочница и т.д.).

Воспаление эрозии шейки матки.

Первичное или вторичное бесплодие.

Нарушение менструации.

Гипоплазия матки.

Ранний климакс или климактерический синдром.

Данная процедура улучшает окислительно– восстановительные процессы, улучшая обмен веществ. Происходит улучшение деятельности эндокринных половых желез. Гинекологическое орошение помогает преодолеть:

Воспалительные процессы.

Отлично обезболивает.

Оказывает рассасывающее влияние.

Кому можно и нельзя проводить данную методику

Орошение полости матки назначается только врачом – гинекологом https://gynecolog.dp.ua/ после осмотра и поставленного диагноза. Курс лечения зависит от тяжести болезни. Проводить данную процедуру можно как в лечебных учреждениях, так и дома. Обычно курс лечения составляет 8-10 процедур каждый день, либо через день.

Однако, стоит помнить о противопоказаниях к проведению данной процедуры:

Беременность.

Обострение хронических форм.

Воспалительные процессы в периоде обострения.

Дисплазия шейки матки в острой форме.

После проведения абортов и восстановления организма.

Эндометриоз яичников.

В период лечения внематочной беременности, операции миомы матки и эндометриоза следует воздержаться от орошения полости матки на протяжении 3-6 месяцев. Нежелательно проводить методику в менструальные дни.

Главное, вовремя обращаться к доктору и беречь свое здоровье. Болезнь легче предотвратить, чем лечить запущенные формы и осложнения разного характера.