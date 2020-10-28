Орошение полости матки: кому и зачем необходимо

Сегодня мы живем в век плохой экологической ситуации, что пагубно сказывается на женском здоровье, вызывая ряд опасных гинекологических проблем.
Эффективность гинекологического орошения
Орошение полости матки https://gynecolog.dp.ua/chastye-problemy/1019-oroshenie-polosti-matki является довольно эффективной методикой при лечении огромного спектра гинекологических заболеваний. Она проводится специальными лечебными препаратами определенными курсами, которые назначает гинеколог.
Рассмотрим основные показания для применения гинекологического орошения:
- Хронические воспалительные процессы половой системы у женщин (эндометрит, цистит, кольпит, молочница и т.д.).
- Воспаление эрозии шейки матки.
- Первичное или вторичное бесплодие.
- Нарушение менструации.
- Гипоплазия матки.
- Ранний климакс или климактерический синдром.
Данная процедура улучшает окислительно– восстановительные процессы, улучшая обмен веществ. Происходит улучшение деятельности эндокринных половых желез. Гинекологическое орошение помогает преодолеть:
- Воспалительные процессы.
- Отлично обезболивает.
- Оказывает рассасывающее влияние.
Кому можно и нельзя проводить данную методику
Орошение полости матки назначается только врачом – гинекологом https://gynecolog.dp.ua/ после осмотра и поставленного диагноза. Курс лечения зависит от тяжести болезни. Проводить данную процедуру можно как в лечебных учреждениях, так и дома. Обычно курс лечения составляет 8-10 процедур каждый день, либо через день.
Однако, стоит помнить о противопоказаниях к проведению данной процедуры:
- Беременность.
- Обострение хронических форм.
- Воспалительные процессы в периоде обострения.
- Дисплазия шейки матки в острой форме.
- После проведения абортов и восстановления организма.
- Эндометриоз яичников.
В период лечения внематочной беременности, операции миомы матки и эндометриоза следует воздержаться от орошения полости матки на протяжении 3-6 месяцев. Нежелательно проводить методику в менструальные дни.
Главное, вовремя обращаться к доктору и беречь свое здоровье. Болезнь легче предотвратить, чем лечить запущенные формы и осложнения разного характера.