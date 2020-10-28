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Орошение полости матки: кому и зачем необходимо

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Сегодня мы живем в век плохой экологической ситуации, что пагубно сказывается на женском здоровье, вызывая ряд опасных гинекологических проблем.

Эффективность гинекологического орошения

Орошение полости матки https://gynecolog.dp.ua/chastye-problemy/1019-oroshenie-polosti-matki является довольно эффективной методикой при лечении огромного спектра гинекологических заболеваний. Она проводится специальными лечебными препаратами определенными курсами, которые назначает гинеколог.

Рассмотрим основные показания для применения гинекологического орошения:

  • Хронические воспалительные процессы половой системы у женщин (эндометрит, цистит, кольпит, молочница и т.д.).
  • Воспаление эрозии шейки матки.
  • Первичное или вторичное бесплодие.
  • Нарушение менструации.
  • Гипоплазия матки.
  • Ранний климакс или климактерический синдром.

Данная процедура улучшает окислительно– восстановительные процессы, улучшая обмен веществ. Происходит улучшение деятельности эндокринных половых желез. Гинекологическое орошение помогает преодолеть:

  • Воспалительные процессы.
  • Отлично обезболивает.
  • Оказывает рассасывающее влияние.

Кому можно и нельзя проводить данную методику

Орошение полости матки назначается только врачом – гинекологом https://gynecolog.dp.ua/ после осмотра и поставленного диагноза. Курс лечения зависит от тяжести болезни. Проводить данную процедуру можно как в лечебных учреждениях, так и дома. Обычно курс лечения составляет 8-10 процедур каждый день, либо через день.

Однако, стоит помнить о противопоказаниях к проведению данной процедуры:

  • Беременность.
  • Обострение хронических форм.
  • Воспалительные процессы в периоде обострения.
  • Дисплазия шейки матки в острой форме.
  • После проведения абортов и восстановления организма.
  • Эндометриоз яичников.

В период лечения внематочной беременности, операции миомы матки и эндометриоза следует воздержаться от орошения полости матки на протяжении 3-6 месяцев. Нежелательно проводить методику в менструальные дни.

Главное, вовремя обращаться к доктору и беречь свое здоровье. Болезнь легче предотвратить, чем лечить запущенные формы и осложнения разного характера.

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