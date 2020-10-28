«Автотор» планирует выпускать собственный автомобиль

Представитель ООО «Автотор Холдинг» рассказал о планах предприятия, в которых, как оказалось, присутствует реализация проекта по выпуску собственного автомобиля.

По словам старшего вице-президента ООО «Автотор Холдинг» по проектам в Калининградской области Владимира Кривченко, разработка и выпуск новой модели авто планирует группа компаний «Автотор».

Было отмечено, что несмотря на сложности из-за коронавируса, им удается не только сохранить коллектив, но и увеличивать объёмы производства, а также был создан инженерный центр, в который подбирают специалистов.

Что касается самого автомобиля, то о нем подробностей не раскрывают, но уже в компании приходят к пониманию того, какой вид авто будет спроектирован.

Когда может появится новая машина от Автотора, не сообщается. Остается добавить, что в этом году на фоне коронавируса объёмы выпуска новых автомобилей на Автоторе могут сократиться на 32 процента до 145 тыс. выпущенных машин.

В прошлом году показатель был 213 тыс., что оказалось на 5,4 процента больше.