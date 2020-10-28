Звуковой сигнал заднего хода

Довольно часто во время разгрузки возле магазина или склада можно услышать негромкие, но четки «пищащие» звуки, исходящие от движущегося задним ходом грузовика. Они сразу обращают на внимание на автомобиль, что значительно повышает безопасность находящихся рядом людей. Такие звуки транспортное средство издает благодаря оснащению звуковым сигналом заднего хода.

Как только водитель включает заднюю передачу, это устройство оповещает всех вокруг о том, что автомобиль начал движение задним ходом. Оно устанавливается при заводской сборке на многих видах современного транспорта: автобусах, фурах, легковых машинах, погрузчиках на складах и небольших грузовиках. При заднем движении транспортного средства устройство автоматически включается и раздается негромкий повторяющийся прерывистый звук: «пи». Это позволяет водителю не отвлекаться на подачу звукового сигнала, а все внимание сконцентрировать на управление автомобилем.

Чем полезен сигнализатор заднего хода

Так называемая «мертвая зона» за автомобилем создает большую проблему для водителя. При заднем движении ему не видна ситуация за машиной.

Довольно часто под колесами оказываются невнимательные пешеходы и, к сожалению, дети. Используя сигнал заднего хода, водители уберегают от неприятностей не только себя, но и людей, находящихся около машины. При его использовании окружающие сразу обращают внимание, что транспортное средство двигается назад.

Преимущества современных звуковых сигналов

Это устройство появилось в конце 20 века и сразу стало популярным благодаря своей полезности. С каждым годом оно совершенствовалось, дорабатывалось и видоизменялось. Но принцип работы остался прежним. В настоящее время появились сигналы с широким диапазоном частот, у которых много преимуществ перед своими предшественниками:

окружающие быстро определяют, где находится источник широкополосного звука:

звуковой сигнал можно распознать даже в защитных наушниках, одетых во время шумных строительных работ;

его слышат инвалиды с частичной глухотой;

на него обратят внимание люди, слушающие на улице громкую музыку в наушниках;

узко направленный характер сигнала работает только там, где это действительно необходимо, и не беспокоит людей без надобности.

Это гениальная техническая разработка, обеспечивающая безопасность людей. При ее использовании нет необходимости подавать громкие сигналы, раздражающие окружающих без надобности.