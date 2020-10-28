Почему попутный груз — это всегда выгодно

Начинающим предпринимателем или небольшим компаниям довольно сложно выполнять отправку малых партий товаров, так как в этом случае им приходится нанимать отдельный транспорт, что стоит недешево. Для того чтобы избежать переплат, можно воспользоваться дополнительной услугой транспортной компании и отправить попутный груз по Украине и за её пределы.

Преимущества, которые подходят всем

Почему заказчику подходит именно такой вариант решения вопроса? В первую очередь, стоит отметить расценки на подобный сервис — клиент платит только за ту часть автомобиля, которую будет занимать его груз. Кроме того, отменяется оплата возврата пустого транспортного средства обратно — таким образом в итоге экономится более 50% стоимости доставки, если сравнивать с отправкой груза отдельным транспортом. Окончательные расценки зависят от места доставки, массы и габаритов транспортируемого груза.

Благодаря использованию варианта догруза стоимость товара, подлежащего перевозке, повышается незначительно, этим и пользуются начинающие предприниматели и небольшие организации, которые в итоге могут продавать свою продукцию дешевле, привлекая большее количество покупателей и создавая себе положительную репутацию.

В свою очередь, транспортная компания тоже ничего не теряет. Доставка грузов по Украине попутным транспортом позволяет одновременно выполнять заказы нескольких клиентов и использовать грузовой отсек по максимуму на протяжении всего времени передвижения транспортного средства. Самое главное — качество транспортировки в этом случае остается на самом высоком уровне, каждый заказчик может быть уверен в том, что как и при стандартных грузоперевозках к его товару отнесутся максимально ответственно и бережно, обеспечивая полную его сохранность.

Таким образом, транспортная компания приобретает еще и новых заказчиков, которые и далее будут пользоваться её услугами и с удовольствием поведают о взаимовыгодном сотрудничестве другим.

Как свести к минимуму сроки доставки грузов

Единственным недостатком такого решения является некоторое увеличение сроков доставки, так как не всегда можно оперативно подобрать необходимый транспорт, в котором будет достаточно места под определённый груз. Опять же не стоит сбрасывать со счетов необходимость проводить погрузочно-разгрузочные мероприятия с другими товарами, для чего часто приходится заезжать в дополнительные населённые пункты, что тоже занимает определенное количество времени.

Свести к минимуму временные и финансовые затраты можно, подобрав грузоперевозки таким образом, чтобы транспортная компания находилась в максимально приближенных пунктах, благодаря чему заказ выполняется гораздо быстрее, так как сроки сбора догруза сокращаются.