Автомобильный прицеп — виды, выбор, оформление

Если Вы убежденный дачник или огородник и прицеп просто необходим, то приготовьтесь встретиться с определенными трудностями в его приобретении и оформлении. Как показывает практика, легче лишний раз оформить автомобиль, чем прицеп.

Не каждому водителю известно, что существует целая система классификации прицепов для легковых автомобилей. Грубо они делятся на: универсальные и специальные. Специальные прицепы, в свою очередь, делятся на:

Туристические прицепы (для перевозки большого количества не тяжелого багажа);

Для перевозки малогабаритных транспортных средств (лодки, велосипеды, мотоциклы, снегоходы);

Павильоны (передвижные торговые точки на колесах с витриной и прилавком);

Самосвалы (для перевозки сыпучих грузов);

Прицепы-дачи (огромный кузов, оснащенный элементарной бытовой техникой и санузлом).

Выбрать легковой прицеп на сайте Трейли гораздо проще, чем автомобиль. Руководствоваться нужно только собственными запросами, то есть что Вы хотите получить от прицепа. Выбираете кузов, грузоподъемность — вот, и собственно все. Но после покупки Вам предстоит побегать с бумагами. Для начала любой прицеп нужно поставить на учет в регистрационном отделе ГИБДД.

При покупке на рынке, у частного владельца, в салоне, Вам обязательно должны выдать ПТС (паспорт транспортного средства). Как и при покупке машины с рук, бывший владелец должен снять прицеп с учета, оформляется счет-справка и выдаются транзитные номера (если нужно перегонять прицеп в другой город или область). Счет-справка содержит полную информацию о прицепе: номер кузова и рамы, масса, модель, марка, год выпуска. Перед покупкой прицепа настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом от генерального директора компании «Трейли» Ярослава Иванова – 3 фатальные ошибки при покупке прицепа. Найти ее можно тут.

Как только Вы прибыли домой, сразу зарегистрируйте прицеп в ГИБДД по месту жительства. Законом установлен срок в пять суток или до окончания действия транзитных номеров, для регистрации. После оформления документов, инспектор регистрационного отдела должен выдать Вам свидетельство, подтверждающее регистрацию и регистрационный знак. Это еще не все, каждые два года Вам придется проходить технический осмотр прицепа (это в том случае, если прицеп младше пяти лет, а если он старше, то каждый год).

Управлять автомобилем с легким прицепом имеют право только лица, имеющие водительские права с открытыми категориями «В», либо «С», либо «D». Причем, если у Вас открыта только категория «В», то максимальная масса прицепа не должна превышать массу загруженного автомобиля. Закон гласит, что общая масса (прицепа и автомобиля) не должна превышать трех с половиной тонн.

Состоит прицеп из четырех основных узлов: кузов, рама, дышло и подвеска. Рама представляет собой прямоугольную конструкцию, сваренную из четырех (или шести) лонжеронов. Все остальные узлы крепятся уже к раме. Кузов имеет жесткое крепление, изготавливается из металла, иногда металлический каркас и деревянные борта. К передней части рамы крепится дышло, (металлический рычаг для соединения прицепа и машины), которое оснащено цепью (или тросом) для дополнительной страховки.

Любой прицеп должен быть оснащен световой сигнализацией, она практически не отличается от световой сигнализации автомобиля. Два поворотных указателя, стоп-сигналы, габаритные сигналы, лампа для подсветки номера, противотуманка. Кузов со всех сторон должен оснащаться катафотами (светоотражателями).

Загружая прицеп, будьте осторожны, неправильная загрузка затрудняет управление машиной. Распределять груз следует так, чтобы центр тяжести находился над колесами. Если основной вес будет приходиться на заднюю часть, то прицеп будет приподнимать задние колеса машины при езде. Если груз поместить в переднюю часть прицепа, то дышло будет придавливать зад машины к асфальту. И в первом и во втором случаях управлять авто очень сложно. К тому же, если центр тяжести слишком находится слишком высоко, то прицеп будет раскачиваться в стороны при езде. Не нагружайте прицеп больше допустимого предела.