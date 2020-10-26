Автомобильные шины: выбираем правильно

При выборе автомобильных шин учитывают массу параметров: сезонность, габариты по диаметру, высоте и ширине, назначение, качество и репутацию бренда. На сайте «Мир Колеса» представлен широкий ассортимент покрышек, любой автовладелец сможет подобрать для своего авто подходящий размер. В каталоге в наличии шины для грузовых и легковых транспортных средств на любой сезон.

Виды продукции в интернет-магазине «Мир Колеса»

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми и отечественными производителями: Бриджстоун, Матадор, Мишлен, Континенталь, Нокиан, Данлоп, Кама, АШК и т. д. Благодаря дилерским расценкам наши покупатели всегда экономят при покупке шин. В каталоге заявлено более 40 брендов. Таким выбором не могут похвастаться даже дилеры заводов.

В магазине представлен полноценный размерный ряд: от 13 дюймовых до 22 дюймовых шин.

По сезону покрышки подразделяются на три категории:

Зима – для температурного режима ниже +7 градусов. Изделия отличаются высоким протектором, составом резины и особенностью рисунка.

Лето – используется при температуре воздуха выше +7 градусов. Шины также отличаются высотой протектора – у летнего варианта она ниже, составом резины для эксплуатации при высоких температурах, рисунком.

Всесезонная продукция – «золотая» середина между двумя выше представленными видами. Подходит для умеренной климатической зоны.

Кроме основных характеристик есть другие важные параметры – износостойкость, влияние на экономичность хода машины, показатели отвода тепла, при нагретом дорожном покрытии, а также эффективность противостояния эффекту аквапланирования.

Как выбрать покрышки?

В каталоге на сайте предусмотрено несколько удобных фильтров:

По бренду завода изготовителя. Сначала необходимо выбрать производителя, например, Hankook. Затем на страничке с товаром этой фирмы отсортировать покрышки по сезонному фактору. Нажимайте одну из клавиш: «зима», «лето» или «все сезоны».

По данным автомобиля. Чтобы подобрать шины по автомобилю, необходимо указать: марку, модель, год выпуска и модификацию. Затем нажать клавишу «подобрать».

По размерам покрышки. Данный фильтр запрашивает информацию по ширине, высоте, диаметру, сезону и производителю. В конце также давим на кнопку «подобрать».

Отдельно создан фильтр для подбора дисков и шин для грузовиков.

Заказывайте износостойкую и долговечную резину в интернет-магазине «Мир Колеса». Такого большого ассортимента автотоваров вы не найдёте ни на одном сайте. Вся продукция доступна к самовывозу из 6 магазинов города Рязань.