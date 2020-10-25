Аэролодки от компании «Север»

Традиционные модели катеров и моторных лодок обладают одним существенным недостатком — для работы винта требуется определенная глубина. Это что делает их неспособными преодолеть мелководье и заболоченную местность. Такого недостатка лишены аэролодки, именно о них пойдет разговор в этой статье.

Как возникли аэролодки

Аэролодка — это достойная альтернатива обычным винтовым судам. Первая модель такого судна была построена в начале ХХ века. В нашей стране активная разработка аэролодок началась после Великой Отечественной Войны. Именно во время переправ, разведки и высадки десанта в экстремальных условиях возникла необходимость в проходимых и универсальных лодках.

Какие предложения есть сегодня

Сегодня компания «Север» предлагает современные аэролодки разных классов, с разными техническими характеристиками, и имеющие, соответственно разную цену. Если покупать аэролодку, то лучше это сделать именно в этой компании по следующим причинам:

Собственное высокотехнологичное производство.

Большой опыт работы — выпущено более 700 единиц техники.

Оригинальные конструкторские решения и прогрессивные технологии.

Самые популярные модели аэролодок

Не следует путать аэросани, с аэролодками, конструкция их похожа, но имеет ряд отличий. На сегодняшний день наибольшей популярностью у покупателей аэролодок пользуются следующие модели:

Охотник 650 — выпускается компанией с 2014 года. В длину лодка 6,6 метра, в ширину 2.4 метра, осадка всего 0,5 метра. Рассчитан катер на 5 мест и может разогнаться до 81 узла, а крейсерская скорость составляет 65 узлов. Может применяться для служебных целях, в условиях сурового климата, на защищенных (внутренних водоемах) — реках, озерах, каналах и водохранилищах.

Фантом 850 — относительно новая модель, выпускается с 2017 года. Длина катера 9.54 метра, ширина 3.1 метр. Осадка составляет не более 0.2 метра. Это грузовой вариант аэролодки, здесь есть 3 пассажирских места, а длина палубы позволяет перевозить даже легковой автомобиль! Может разгоняться до 43 узлов, предназначена для использования в защищенных (внутренних водоемах) — реках, озерах, каналах и водохранилищах.

Согласно проведенным исследованиям аэролодки компании «Север» после трех лет эксплуатации сохраняют до 80% первоначальной стоимости! Поэтому приобретение такой техники, кроме удобства и универсальности, может стать надежной инвестицией.