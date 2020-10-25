Способы зарядки электромобилей

Еще совсем недавно электромобили казались чем-то из мира фантастики, как летающие машины из научно-популярной литературы начала прошлого века. Но, сейчас данная индустрия активно развивается. Спрос особенно высок в развитых странах: в Западной Европе, США, Канаде, Японии и не только. Наша страна тоже не отстает, и количество электромобилей на отечественных дорогах увеличивается с каждым днем. Одной из популярных моделей является BMW i3. Это первый серийный электромобиль от немецкого бренда, который обрел большую популярность. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы таких транспортных средств – это зарядка. Ведь для нее требуются специальные устройства, а также зарядные станции, которые есть далеко не везде. Как же можно решить данную проблему?

Особенности зарядки электромобилей

Уже давно разработчики таких электромобилей оптимизировали систему зарядки. И теперь для этих целей необязательно посещать специальные «электрозаправки». Тем более, что в нашей стране они редкость. То есть любой владелец такого электромобиля может подзарядиться даже от обычной розетки, которая есть у него дома. Зарядное устройство для электромобиля bmw i3, как и для любых других моделей электрокаров, чтобы заряжаться от обычной розетки, идет в комплекте. Либо его можно докупить отдельно. Это актуально для тех, кто живет в частных домах или за городом. Что касается жителей крупных городов, если в их домах есть крытые современные парковки, там тоже должны быть розетки, причем трехфазные. В крупных городах есть специальные станции для зарядки.

Виды зарядных устройств для электромобилей

Здесь все зависит от того, где именно планируется заряжать транспортное средство. Доступны следующие варианты:

От обычной розетки 220 В. Потребуется зарядное устройство, которое есть в комплекте.

От электросети с напряжением 380 В (трехфазный ток). Чтобы подключить его в частном доме нужно получать специальное разрешение. Но, такой вариант позволяет заряжаться быстрее. Стандартный кабель здесь уже не подойдет. Необходимо использовать специальное стационарное устройство.

От быстрых зарядных батарей на специальных заправочных станциях. Такие есть в крупных городах.

Есть еще беспроводные зарядки, использующие принцип магнитной индукции. Но, в нашей стране это пока не распространено.