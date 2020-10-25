Способы зарядки электромобилей

Еще совсем недавно электромобили казались чем-то из мира фантастики, как летающие машины из научно-популярной литературы начала прошлого века. Но, сейчас данная индустрия активно развивается. Спрос особенно высок в развитых странах: в Западной Европе, США, Канаде, Японии и не только. Наша страна тоже не отстает, и количество электромобилей на отечественных дорогах увеличивается с каждым днем. Одной из популярных моделей является BMW i3. Это первый серийный электромобиль от немецкого бренда, который обрел большую популярность. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы таких транспортных средств – это зарядка. Ведь для нее требуются специальные устройства, а также зарядные станции, которые есть далеко не везде. Как же можно решить данную проблему?
Особенности зарядки электромобилей
Уже давно разработчики таких электромобилей оптимизировали систему зарядки. И теперь для этих целей необязательно посещать специальные «электрозаправки». Тем более, что в нашей стране они редкость. То есть любой владелец такого электромобиля может подзарядиться даже от обычной розетки, которая есть у него дома. Зарядное устройство для электромобиля bmw i3, как и для любых других моделей электрокаров, чтобы заряжаться от обычной розетки, идет в комплекте. Либо его можно докупить отдельно. Это актуально для тех, кто живет в частных домах или за городом. Что касается жителей крупных городов, если в их домах есть крытые современные парковки, там тоже должны быть розетки, причем трехфазные. В крупных городах есть специальные станции для зарядки.
Виды зарядных устройств для электромобилей
Здесь все зависит от того, где именно планируется заряжать транспортное средство. Доступны следующие варианты:
- От обычной розетки 220 В. Потребуется зарядное устройство, которое есть в комплекте.
- От электросети с напряжением 380 В (трехфазный ток). Чтобы подключить его в частном доме нужно получать специальное разрешение. Но, такой вариант позволяет заряжаться быстрее. Стандартный кабель здесь уже не подойдет. Необходимо использовать специальное стационарное устройство.
- От быстрых зарядных батарей на специальных заправочных станциях. Такие есть в крупных городах.
Есть еще беспроводные зарядки, использующие принцип магнитной индукции. Но, в нашей стране это пока не распространено.