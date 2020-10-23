Немецкое ателье Brabus превратило Mercedes-AMG GT63 S в ракету

Немецкое тюнинг-ателье Brabus создало нового монстра Mercedes-AMG, который даже мощнее грядущего S73e: познакомьтесь с новым Brabus Rocket 900. Основанный на четырехдверном Mercedes-AMG GT 63 S , Rocket 900 является ограничивается всего десятью экземплярами.

Под капотом Brabus увеличил рабочий объем твин-турбо V8 AMG с 4,0 литров до 4,5 литров и установил два нестандартных турбонагнетателя, которые увеличивают давление наддува до 1,4 бара.

Чтобы более мощный двигатель работал нормально, Brabus также установил новые воздухозаборники по обе стороны от решетки радиатора. В результате этих настроек выходная мощность увеличилась с 630 л.с. и 900 Нм крутящего момента до 888 л.с. и 1 345 Нм максимального крутящего момента.

Однако для защиты трансмиссии уровень крутящего момента был ограничен электроникой до 1 049 Нм. Но с увеличением на 258 лошадей и на 149 Нм это по-прежнему значительное улучшение по сравнению со стандартным GT63 S. Эта дополнительная мускулатура позволяет модифицированному GT63 S разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 2,8 секунды по сравнению с 3,1 секунды и выше на ограниченных электроникой 330 км в час.

Чтобы передать всю эту мощность на асфальт, Brabus оснастил ограниченный выпуск GT63 S очень широкими шинами, обернутыми вокруг высокотехнологичных кованых колес размером 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади с аэродинамическими дисками из чистого углерода. Чтобы освободить место для этих более широких шин, Rocket 900 оснащен широкофюзеляжным комплектом из углеродного волокна с расширенными крыльями, что делает автомобиль на 3,1 дюйма шире. Увеличенные передние воздухозаборники также улучшают охлаждение, а встроенный передний спойлер снижает подъемную силу передней оси.

В другом месте карбоновое заднее крыло и задний диффузор увеличивают прижимную силу и улучшают устойчивость. Система пневматической подвески с возможностью выбора комфортного и спортивного режимов снижает дорожный просвет примерно на один дюйм.

Первый образец выполнен в особом цвете Stealth Grey с соответствующими хромированными деталями. Эта отделка также применяется к интерьеру, в котором используется черная кожа, материалы из алькантары и карбоновые вставки. Учитывая его эксклюзивность и производительность, Brabus Rocket 900 не из дешевых. Стандартный GT63 S обойдется вам как минимум в 161200 долларов, но этот экземпляр Stealth Grey стоит 427000 евро (505 794 доллара).