Hyundai и Kia выплатят около трех миллиардов долларов из-за проблемных моторов

Два крупнейших автопроизводителя Южной Кореи получили 3,36 триллиона вон (2,9 миллиарда долларов) прибыли из-за расходов, связанных с урегулированием в 2019 году коллективного иска в США, связанного с предполагаемыми дефектами двигателя.

Как пишут «Автовести», Hyundai Motor Co. откладывает 2,1 триллиона вон, а дочерняя компания Kia Motors Corp. — 1,26 триллиона вон прибыли за третий квартал, о которой будет сообщено на следующей неделе, сообщили компании в отдельных нормативных документах в понедельник.

Иск был подан водителями из США по поводу предполагаемого дефекта, который мог вызвать возгорание некоторых двигателей. В рамках мирового соглашения два автопроизводителя обязались предоставить пожизненную гарантию на двигатели в США и Южной Корее.

По словам автопроизводителей, дополнительные расходы отражают неспособность оценить надлежащую сумму в прошлом году, когда производился расчет. Компании также откладывают средства на покрытие дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с пожизненными гарантиями. В прошлом году Hyundai получила единовременную выплату в размере около 600 миллиардов вон в своей прибыли за третий квартал, в то время как Kia зафиксировала расходы в размере около 310 миллиардов вон.

Резервы означают, что два автопроизводителя могут отразить чистые убытки за третий квартал, а их отчеты должны быть опубликованы 26 октября. До объявления в понедельник аналитики в среднем оценивали чистую прибыль в 890 миллиардов вон для Hyundai Motor и 490 миллиардов вон для Kia, по данным Bloomberg.

В Национальную администрацию безопасности дорожного движения США поступило более 350 жалоб потребителей по поводу возгорания автомобилей Hyundai и Kia, не связанных с столкновениями, в результате «сокрытия дефекта» автопроизводителями, согласно коллективному иску, поданному в декабре 2018 г. Окружной суд США Центрального округа Калифорнии — юридическая фирма Hagens Berman.