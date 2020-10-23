Премьеру нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 назначили на 2021 год

Toyota Land Cruiser 300 Series откажется от своего нынешнего 4,5-литрового дизельного двигателя V8 в пользу новых бензиновых и дизельных двигателей V6.

По последним данным, запуск Land Cruiser 300 отложен. Ранее предполагалось, что внедорожник нового поколения поступит в продажу на нескольких международных рынках в этом году, но, к сожалению, компания решила действовать консервативно и не запускать внедорожник до следующего года.

Ожидается, что Land Cruiser следующего поколения дебютирует примерно в марте 2021 года. В сети появилось множество предположений о трансмиссии нового Land Cruiser. Многие сообщения предполагают, что он будет оснащен новым 3,3-литровым турбодизельным двигателем V6 и 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами. Последний может иметь гибридную или умеренно-гибридную версию для повышения производительности, а также экономии.

Модель текущего поколения (серия Land Cruiser 200) оснащена 4,5-литровым дизельным двигателем с двумя турбинами, способным генерировать максимальную мощность и крутящий момент 268 л.с. и 650 Нм соответственно, и поставляется в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Этот двигатель V8 будет снят с производства, когда закончится производство серии текущего поколения. В прошлом году Toyota отказалась от 4,5-литрового бензинового двигателя V8, так что это неудивительно. Уменьшение габаритов двигателей — текущая тенденция в мировой автомобильной промышленности.

Как и текущая модель, Land Cruiser следующего поколения будет иметь прочное шасси с лестничной рамой, подходящее для езды по бездорожью. Однако этот будет уникальной рамной версией платформы TNGA-F. Ожидается, что эта новая платформа будет легче, но прочнее, чем нынешняя, а также станет основой пикапа Toyota Tundra следующего поколения.