Ford Mondeo отказался от бензиновых двигателей

Хотя производство Ford Fusion было прекращено, в других частях мира он продолжает жить как Ford Mondeo.

Однако покупатели больше не могут покупать Mondeo с газовым двигателем, так как автопроизводитель теперь перешел на полностью гибридную и дизельную линейку, как он объявил сегодня.

«Переход к производству полностью гибридных автомобилей для нашей линейки бензиновых Mondeo — еще один большой шаг вперед на пути электрификации Ford», — сказал Рулант де Ваард, вице-президент по маркетингу, продажам и обслуживанию Ford of Europe. «Для клиентов, проезжающих менее 20 000 километров в год, наш Mondeo Hybrid — разумный выбор, предлагающий даже более выгодную сделку, чем дизель, и электроэнергию без необходимости подзарядки или беспокойства о запасе хода».

Ford Mondeo Hybrid увеличил свою долю в общем объеме продаж Mondeo в Европе на 25 процентов в течение первых семи месяцев этого года по сравнению с полным 2019 годом, и теперь на его долю приходится более одной трети всех продаж Mondeo.

По тем же показателям популярность Mondeo Hybrid выросла более чем на 50 процентов в Великобритании и более чем на 40 процентов в Италии, где 75 процентов клиентов Mondeo выбрали Mondeo Hybrid в течение первых семи месяцев 2020 года.