Выдвижные пороги для автомобилей

Важными составляющими оформления автомобилей является выдвижные пороги. Они не только улучшают внешний вид кузова, но и придают транспортному средству индивидуальность.

Преимущества порогов для авто

Выдвижные автомобильные пороги представляют собой часть кузова и переносят самые высокие нагрузки во время езды. Их устанавливают на заводе-изготовителе, но многие автовладельцы предпочитают сделать свои транспортные средства узнаваемыми путем замены этих элементов на более совершенные. По сути дела, выдвижные пороги выполняют роль визитных карточек автомобилистов, демонстрируя их статус и подчеркивая солидность. По этой причине среди автовладельцев высокой популярностью пользуются выдвижные пороги ATS. Они обеспечивают надежную защиту кузова от воздействий внешних факторов. Кроме того, наличие таких выдвижных конструкций облегчает посадку в салон авто, в особенности для пожилых людей и маленьких детей.

Особенности выбора порогов для авто

В настоящее время на рынке представлен богатый ассортимент выдвижных порогов для автомобилей, так что сделать правильный выбор непросто. При решении этой задачи нужно учитывать целый ряд критериев, главным среди которых является – материал изготовления изделия. Существуют следующие варианты:

Нержавейка. Выдвижные пороги из нержавеющей стали обладают высокой устойчивостью к коррозии и нагрузкам. Им зачастую придают различные цвета при помощи порошковой краски, но чаще всего используется черный цвет или металлик.

Алюминий. Хотя алюминиевые пороги устойчивы к окисляемости и обладают небольшой массой, они плохо выдерживают высокие нагрузки. По этой причине предпочтение следует отдавать изделиям, изготовленным из сплава алюминия и магния, который является более прочным.

Углепластик. Выдвижные пороги из углепластика, иначе называемого карбоном, характеризуются легкостью, высокой прочностью и плотностью. Одно из немаловажных достоинств таких изделий состоит в весьма оригинальном дизайне. Поскольку основную часть карбона составляют нити углерода, этот материал имеет рисунок елочки или плетения. При производстве углепластика используется особая технология, поэтому стоимость порогов для автомобиля из него довольно высока.

При покупке выдвижных порогов для авто нужно учитывать, что их монтаж представляет собой довольно сложное дело. Поэтому для решения этой задачи нужно обратиться к профессионалам.