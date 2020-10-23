Решения тормозных проблем в автомобилях Тойота

Автомобильный бренд Toyota пользуется особым спросом среди автолюбителей. Особенной популярностью могут похвастаться такие модели компании, как Toyota Land Cruiser 200, Toyota Prado и Toyota Sequoia. Все в этих автомобилях на высоком уровне, кроме тормозных систем, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Мощные гиганты с проблемными тормозами

Не смотря на свои мощные характеристики, эти автомобили после длительной езды по сложных трассах могут огорчить водителя проблемой с тормозами. Прежде всего, могут нагреваться Тормозные диски, несмотря на то, что они в этих моделях вентилируемые с обеих сторон.

Проблема здесь заключается в том, что диски тормозов на Land Cruiser, например, небольших размеров, всего 340 миллиметров, и этого недостаточно для того, чтобы тепловая энергия распределялась равномерно. Поэтому уже при езде на скорости ста километров и резком торможении появляется сильное биение на рулевом колесе, а сам процесс остановки машины стает критический, что небезопасно.

Кроме того, в вышеперечисленных автомобилях отмечаются и другие проблемы с тормозами, и это:

незначительный срок службы таких комплектующих, как Тормозные колодки , которые выходят из строя после 7 тысяч километров пробега;

тормозная педаль с большим рабочим ходом;

разбухание тормозных шлангов при повышенных нагрузках и повышении рабочих температур.

Решение проблемных моментов с тормозами

Не смотря на эти важные недостатки в работе вышеперечисленных моделей авто, выпущенных под логотипом Toyota, всех их можно решить при помощи замены тормозных элементов на более качественные. Как вариант, уже давно опробованы и показали себя с лучшей стороны Тормозные диски , которые идеально подходят на эти модели авто от такого производителя, как R1Concepts. Что касается тормозных колодок, то лучше всего в данном случае брать их от таких производителей, как компании Power Stop, Hawk и R1Concepts.

Следует отметить и то, что успешный тюнинг тормозной системы перечисленных в начале текста моделей Тойоты может быть весьма успешен, если соблюдать определенные моменты. И, прежде всего, необходимо помнить, что диаметр дисков тормозов, должен быть немного большим, чем они есть в оригинальных автомобилях. Потому что с возрастанием диаметра дисков увеличивается и действие эффективного радиуса приложения так называемого момента торможения. Кроме того, рассеивание образовавшейся энергии трения и само охлаждения тормозных элементов также более эффективно у тех дисков, у которых больше рабочая часть, то есть поверхность, или радиус.

Так что учитываем все перечисленные в тексте моменты и получаем надежную тормозную систему машины с логотипом Тойота, которая не подведет вас даже при прохождении самых сложных участков бездорожья. И на трасе при резком торможении автомобиль также будет вести себя адекватно. Удачного тюнинга!