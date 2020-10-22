С какими моделями официальный дилер Шевроле вновь вышел на российский рынок?

Chevrolet давно известна как одна из наиболее популярных марок автомобилей среднего класса. В этом году они вновь вышли на российский рынок по договору узбекской компании UzAuto Motors с правообладателем General Motors.

Теперь эта корпорация является официальным дилером Шевроле в нашей стране, и преимущественно она будет заниматься продажами этой марки, а точнее нескольких моделей из линейки. По словам исполняющего обязанности гендиректора UzAuto Motors Рустама Раджабова, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt —только начало, и в планах находится расширение модельного ряда в ближайшее время. Это заявление было сделано в марте этого года, когда запуск еще только был запланирован. Сегодня он уже представлены нам, и мы можем подробнее изучить характеристики каждой из этих моделей.

Chevrolet Spark

Chevrolet Nexia

Chevrolet Cobalt

Стоимость

Chevrolet Spark

Этот хетчбек входит в линейку самых маленьких и самых доступных машин для обывателей. При скромных габаритах, эта модель ничуть не уступает по вместимости образцам побольше, а по объему багажника автомобиль даже опережает своих конкурентов, находящихся в похожем размерном ряду.Базовый вариант комплектации «Chevrolet Spark» включает в себя задний стеклоочиститель, водительскую подушку безопасности, три подголовника на втором ряду. Предусматривается 3-цилиндровый мотор объемом 0,8 л.

Chevrolet Nexia

Этот переднеприводный бюджетный седан имеет очень разную целевую аудиторию. Автомобиль надежный, неприхотливый и относительно недорогой в обслуживании. К тому же, хорошо приспособлен для российских реалий эксплуатации, за что так полюбился российскому покупателю. Задаваясь вопросом о том, сколько стоит Шевроле Нексиа стоит помнить, что цена сильно зависит от комплектации. «Нексия» является представителем B-класса по европейским меркам. Комплектуются эти модели атмосферными двигателями 1.5. мощностью в 105 и 106 лошадиных сил.

Chevrolet Cobalt

Так же как и предыдущая модель, он является компактным седаном B-класса. Кузов этого образца является вместительным и очень практичным. В базовой комплектации купить Chevrolet Cobalt с механикой получается практически «голым», но это позволяет удержать начальную стоимость очень доступной.

Стоимость

Самым умеренным по цене авто среди представленных является Chevrolet Nexia. Данную модель можно купить минимум за 710 тысяч рублей. Чуть больший Chevrolet Cobalt обойдется вам в 760 тысяч. Маленький хэтчбек Chevrolet Spark имеет лучшую начальную комплектацию, из-за чего его стоимость начинается также от 760 тысяч рублей.

Резюмируя все вышесказанное, возврат Chevrolet на рынок – это несомненно радостная новость для покупателей, так как данные модели являются неплохим вариантом среднего класса автомобилей, достойно уравновешивающим доступные цены и отличное качество.