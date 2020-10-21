Как подобрать багажник на крышу автомобиля?

Машина, на крыше которой установлен багажник, открывает перед ее владельцем множество дополнительных возможностей. Но выбор этой конструкции временами вызывает не меньшие затруднения, чем выбор самого автотранспортного средства.

Ключевые правила выбора

Изготовители автобагажников на крышу машины предлагают самые разнообразные модели этих приспособлений. На сайте https://www.autolines.ru/catalog/bagazhniki-na-kryshu.html представлено много багажников для большого количества марок. Перед принятием окончательного решения о покупке следует уделить внимание нескольким ключевым моментам, в число которых входят:

Соответствие максимальной грузоподъемности автобагажника крыше машины, на которой он будет размещен (эта характеристика указывается в инструкции по эксплуатации).

Качество материалов, из которых сделан багажник. Лучше всего приобретать устройства, изготовленные из ABS-пластика, нержавейки или алюминия.

Наличие усиленной защиты самого автобагажника и помещенного в нем груза от похитителей всевозможными запирающими системами.

Репутация изготовителя багажника и отзывы автомобилистов о выпускаемых им изделиях.

Типы автобагажников на крышу машины

Грамотный подбор автобагажника, который монтируется на крышу машины, обеспечивает безопасность транспортировки помещенного в него груза. На рынке представлены следующие типы таких конструкций:

Универсальный автобагажник, состоящий из высокопрочных реек и скоб-фиксаторов. Такая конструкция имеет дополнительные крепежи. Для ее грамотного подбора нужно принимать во внимание особенности марки машины.

Поперечины из металла на штатные рейлинги. Перед покупкой автобагажника на крышу машины с рейлингами надо удостовериться в соответствии его габаритов конструкции данных элементов.

Экспедиционные автобагажники. Они предназначены для любителей путешествий. В таких приспособлениях есть отделения для хранения туристского снаряжения и закрепления фонарика.

Закрытый бокс. Этот тип может быть представлен контейнером обтекаемой формы, сделанным из высокопрочной пластмассы, или же сумкой, изготовленной из мягкого материала.

Устройство для закрепления велосипеда и прочего спортинвентаря.

Количество разновидностей автобагажников, устанавливаемых на крышу машины, весьма велико. Для подбора оптимального варианта нужно исходить из поставленных целей его использования и особенностей автомобиля.