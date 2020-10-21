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Как выбрать защиту двигателя для Форд Фокус 3?

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Автовладельцы хорошо знают, что ремонт транспортного средства в случаях выхода из строя дорогостоящих элементов влетит в копеечку. Для многих это может стать неподъемной тратой. Поэтому для увеличения срока работоспособности важнейших деталей авто нередко прибегают к тюнингу, заключающемуся в установке специальной защиты. При наезде на препятствие большая часть энергии от удара гасится данной защита, а оставшаяся часть энергии передается на кузов.

Содержание
  1. Зачем нужно защищать мотор?
  2. Как выбрать подходящую защиту для Форд Фокус 3?
  3. Из чего изготавливается защита?

Зачем нужно защищать мотор?

Защита двигателя форд фокус 3 предохраняет его от физических повреждений, а также оберегает весь моторный отсек от пыли и грязи, попадания которых приводит к необходимости преждевременной замены салонного фильтра. Использование защиты значительно увеличивает срок эксплуатации различных движущихся элементов подкапотного пространства. К тому же в условиях качества отечественных дорог наличие защиты для двигателя нередко является жизненной необходимостью.

Как выбрать подходящую защиту для Форд Фокус 3?

При выборе защиты картера автовладельцу следует предъявлять высокие требования к техническим характеристикам данного устройства, поскольку от уровня его качества и эффективности выполнения функций зависит целостность мотора транспортного средства. Выбирая защиту, следует учитывать такие параметры, как:

  • жесткость конструкции;
  • вес;
  • материал;
  • особенности монтажа.

Поскольку для замены масляных фильтров необходимо снимать защитное изделие, следует выбирать модели, имеющие наиболее удобную систему монтажа. В противном случае автовладельцу понадобится потратить немало времени и сил на проведения подобных работ.

Из чего изготавливается защита?

Сегодня в продаже встречается масса различных видов защит для картера, однако больше всего распространены следующие типы: стальные и композитные. Следует рассмотреть их особенности, а также выделить преимущества и недостатки.

Стальные модели – наиболее бюджетный вариант. Но несмотря на свою демократичную цену они обладают большим весом и обеспечивают не самый высокий уровень защиты. В случае столкновения она сильнее всего деформируется по сравнению с представлены ниже моделями.

Композитные изделия обладают массой достоинств: малый вес, антикоррозийность, высокая прочность при относительно небольшой толщине, шумопоглощение, не изменяют клиренс транспортного средства. К сожалению, при определённых воздействия защита, выполненная из композитных материалов, может легко прийти в негодность и её придется выкинуть.

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