Как выбрать защиту двигателя для Форд Фокус 3?

Автовладельцы хорошо знают, что ремонт транспортного средства в случаях выхода из строя дорогостоящих элементов влетит в копеечку. Для многих это может стать неподъемной тратой. Поэтому для увеличения срока работоспособности важнейших деталей авто нередко прибегают к тюнингу, заключающемуся в установке специальной защиты. При наезде на препятствие большая часть энергии от удара гасится данной защита, а оставшаяся часть энергии передается на кузов.

Зачем нужно защищать мотор?

Защита двигателя форд фокус 3 предохраняет его от физических повреждений, а также оберегает весь моторный отсек от пыли и грязи, попадания которых приводит к необходимости преждевременной замены салонного фильтра. Использование защиты значительно увеличивает срок эксплуатации различных движущихся элементов подкапотного пространства. К тому же в условиях качества отечественных дорог наличие защиты для двигателя нередко является жизненной необходимостью.

Как выбрать подходящую защиту для Форд Фокус 3?

При выборе защиты картера автовладельцу следует предъявлять высокие требования к техническим характеристикам данного устройства, поскольку от уровня его качества и эффективности выполнения функций зависит целостность мотора транспортного средства. Выбирая защиту, следует учитывать такие параметры, как:

жесткость конструкции;

вес;

материал;

особенности монтажа.

Поскольку для замены масляных фильтров необходимо снимать защитное изделие, следует выбирать модели, имеющие наиболее удобную систему монтажа. В противном случае автовладельцу понадобится потратить немало времени и сил на проведения подобных работ.

Из чего изготавливается защита?

Сегодня в продаже встречается масса различных видов защит для картера, однако больше всего распространены следующие типы: стальные и композитные. Следует рассмотреть их особенности, а также выделить преимущества и недостатки.

Стальные модели – наиболее бюджетный вариант. Но несмотря на свою демократичную цену они обладают большим весом и обеспечивают не самый высокий уровень защиты. В случае столкновения она сильнее всего деформируется по сравнению с представлены ниже моделями.

Композитные изделия обладают массой достоинств: малый вес, антикоррозийность, высокая прочность при относительно небольшой толщине, шумопоглощение, не изменяют клиренс транспортного средства. К сожалению, при определённых воздействия защита, выполненная из композитных материалов, может легко прийти в негодность и её придется выкинуть.