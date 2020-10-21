Что лучше: Форд Эксплорер или Хонда Пилот?

Выбор между Форд Эксплорер или Хонда Пилот — непростая задача. Оба автомобиля относятся к среднеразмерным кроссоверам и имеют сходные характеристики. Современный стиль, достойное оснащение, длина более пяти метров, три ряда сидений — те особенности, которыми обладает каждый из этих SUV.

Внешний вид

По мнению авторов многих обзоров, Ford Explorer после последнего обновления посвежел, стал более заметным и солидным. В свою очередь, Honda Pilot стал более современным, но менее самобытным — такое мнение можно часто встретить в публикациях и комментариях на профильных сайтах.

В общем и целом можно резюмировать, что оба автомобиля соответствуют актуальным тенденциям по части дизайна и не имеют выраженных недостатков. Они отлично смотрятся на дороге и будут выглядеть солидно и современно еще несколько лет. Очевидно, что выбор внешности SUV — дело вкуса, который у всех разный.

Интерьер

Внутри первый из рассматриваемых кроссоверов выглядит слегка старомодно. Салон сделан качественно, хотя некоторые технологические решения вызывают недоумение у российских автолюбителей. Например, многие отмечают бесполезность от указания миль на спидометре и неудобство пользования электроприводом педального узла.

Обновленный Honda Pilot утратил былую аскетичность и стал богаче по части оснащения. Передовая мультимедийная система, навигация с мониторингом трафика и отличная обзорность — то, что невозможно не заметить в актуальной версии японского SUV. «За рулем» отмечает, что в сравнении с конкурентом у Хонды более удобный второй ряд.

Двигатели

Актуальный Ford Explorer поставляется с бензиновым двигателем Cyclone 3.5 V6 мощностью 249 л. с. и крутящим моментом 346 Н·м. В качестве конкурентного преимущества производитель указывает возможность заправки бензином АИ-92, что облегчает выбор АЗС.

В свою очередь, под капотом кроссовера Honda Pilot располагается 3-литровый шестицилиндровый агрегат с точно такой же максимальной мощностью (249 л. с.), но с меньшим крутящим моментом, равным 294 Н·м.

Первый из рассматриваемых SUV разгоняется с 0 до 100 км/ч за 9,2 с, второй — за 9,3 с. Несмотря на явное отставание от оппонента по крутящему моменту, Honda Pilot отличается эластичностью и способностью отключать лишние цилиндры для экономии бензина.

Комфорт

Часто можно услышать, что и Ford Explorer, и Honda Pilot оптимальны для спокойной езды, и это чистая правда. Оба отличаются превосходной шумоизоляцией, плавностью хода и безмолвным поглощением большинства неровностей, встречаемых на дороге.

Итак, сделаем выводы. Оба автомобиля представляют собой добротные и функциональные кроссоверы, подходящие для поездок большой семьей или дружной компанией. Honda Pilot отличается хорошей для своего класса вместительностью салона и огромным багажным отделением, Ford — более мощным силовым агрегатом и лучшей динамикой.

Чтобы принять окончательное решение, лучше всего познакомиться с обоими автомобилями вживую. Кстати, Хонда Пилот от официального дилера представлен в автохолдинге «Максимум», расположенном на ул. Руставели, д. 53. Приезжайте в любой день с 9:00 до 21:00, чтобы опробовать этот вместительный SUV и записаться на тест-драйв.