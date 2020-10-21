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Что лучше: Форд Эксплорер или Хонда Пилот?

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Выбор между Форд Эксплорер или Хонда Пилот — непростая задача. Оба автомобиля относятся к среднеразмерным кроссоверам и имеют сходные характеристики. Современный стиль, достойное оснащение, длина более пяти метров, три ряда сидений — те особенности, которыми обладает каждый из этих SUV.

Содержание
  1. Внешний вид
  2. Интерьер
  3. Двигатели
  4. Комфорт

Внешний вид

По мнению авторов многих обзоров, Ford Explorer после последнего обновления посвежел, стал более заметным и солидным. В свою очередь, Honda Pilot стал более современным, но менее самобытным — такое мнение можно часто встретить в публикациях и комментариях на профильных сайтах.

В общем и целом можно резюмировать, что оба автомобиля соответствуют актуальным тенденциям по части дизайна и не имеют выраженных недостатков. Они отлично смотрятся на дороге и будут выглядеть солидно и современно еще несколько лет. Очевидно, что выбор внешности SUV — дело вкуса, который у всех разный.

Интерьер

Внутри первый из рассматриваемых кроссоверов выглядит слегка старомодно. Салон сделан качественно, хотя некоторые технологические решения вызывают недоумение у российских автолюбителей. Например, многие отмечают бесполезность от указания миль на спидометре и неудобство пользования электроприводом педального узла.

Обновленный Honda Pilot утратил былую аскетичность и стал богаче по части оснащения. Передовая мультимедийная система, навигация с мониторингом трафика и отличная обзорность — то, что невозможно не заметить в актуальной версии японского SUV. «За рулем» отмечает, что в сравнении с конкурентом у Хонды более удобный второй ряд.

Двигатели

Актуальный Ford Explorer поставляется с бензиновым двигателем Cyclone 3.5 V6 мощностью 249 л. с. и крутящим моментом 346 Н·м. В качестве конкурентного преимущества производитель указывает возможность заправки бензином АИ-92, что облегчает выбор АЗС.

В свою очередь, под капотом кроссовера Honda Pilot располагается 3-литровый шестицилиндровый агрегат с точно такой же максимальной мощностью (249 л. с.), но с меньшим крутящим моментом, равным 294 Н·м.

Первый из рассматриваемых SUV разгоняется с 0 до 100 км/ч за 9,2 с, второй — за 9,3 с. Несмотря на явное отставание от оппонента по крутящему моменту, Honda Pilot отличается эластичностью и способностью отключать лишние цилиндры для экономии бензина.

Комфорт

Часто можно услышать, что и Ford Explorer, и Honda Pilot оптимальны для спокойной езды, и это чистая правда. Оба отличаются превосходной шумоизоляцией, плавностью хода и безмолвным поглощением большинства неровностей, встречаемых на дороге.

Итак, сделаем выводы. Оба автомобиля представляют собой добротные и функциональные кроссоверы, подходящие для поездок большой семьей или дружной компанией. Honda Pilot отличается хорошей для своего класса вместительностью салона и огромным багажным отделением, Ford — более мощным силовым агрегатом и лучшей динамикой.

Чтобы принять окончательное решение, лучше всего познакомиться с обоими автомобилями вживую. Кстати, Хонда Пилот от официального дилера представлен в автохолдинге «Максимум», расположенном на ул. Руставели, д. 53. Приезжайте в любой день с 9:00 до 21:00, чтобы опробовать этот вместительный SUV и записаться на тест-драйв.

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