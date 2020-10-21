Прокат автомобиля компанией требуется в разных ситуациях. Переезд в новый офис, командировка сотрудника, встреча партнеров, перевозка менеджеров. Дополнительно взять машину на прокат можно для подмены собственной в случае поломки. RentService24 подберет подходящий вариант в любой ситуации.

Прокат авто для юр лиц и его преимущества

Аренда автомобиля для юридических лиц имеет массу преимуществ:

широкий выбор модельного ряда, подходящий под любые нужды и задачи,

низкая цена, в сравнении с содержанием транспорта на балансе предприятия,

быстрая возможность оформление,

большой выбор разнообразных тарифов,

оплата с расчетного счета компании.

Для того, чтобы воспользоваться услугой прокат авто для компании, необходимо предоставить следующие документы:

заверенные копии правоустанавливающих документов,

банковские реквизиты,

копии водительских удостоверений предполагаемых водителей.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительно другие документы, их перечень всегда можно выяснить при согласовании условий.

Чем выгодна аренда авто для организаций

Конечная цена складывается из количества взятых на прокат транспортных средств, их класса, марки и модели, срока пользования и комплектации. В любом случае пользоваться авто в аренду в Киеве https://rentservice24.com/arenda-avto-v-kieve выгоднее, чем содержать собственный большой автопарк.

Аренда машины на долгий срок больше распространена среди юридических лиц. Таким образом тоже можно получить значительную выгоду. Многие компании предлагают пониженные тарифные ставки на долгосрочный договор. Помимо этого получается снизить документооборот компании, нет необходимости оформлять факт каждой поездки и оплачивать кучу счетов.

Преимущества перед собственным автомобилем

Помимо цены покупки транспорта, стоимость владения складывается из многих факторов. Амортизация и потеря рыночной стоимости. Ведение бухгалтерского учета. Обеспечение хранения и ремонта. Оформление страховых документов и налоговые платежи. Если не загружать авто все время, то эти расходы становятся не оправданными. Во многих случаях арендованная машина обойдется дешевле. Так же стоит учесть, что для командировки сотрудника и обеспечения трансфера партнеров, предъявляются разные требования, а содержать разные классы для разных целей нецелесообразно, как и использовать представительские машины там, где будет достаточно среднего сегмента.