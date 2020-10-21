Эвакуация автомобилей: что нужно знать автовладельцу об эвакуаторах

Попав в ситуацию, когда нужен эвакуатор, водитель можно растеряться. Обычно необходимость в такой услуге возникает в результате неисправности или ДТП. Не все эвакуаторы одинаковы, но в экстренной ситуации об этом можно не вспомнить. Поэтому стоит заранее разобраться в том, какие бывают платформы. Тогда в нужный момент можно вызвать ту технику, которая нужна. Дешевый эвакуатор неподходящего типа может навредить машине.

По способу погрузки эвакуаторы делятся на три типа. машина полностью находится на платформе или затягиваются только задняя или передняя ось. В России чаще используют первый вариант. Это связано с тем что при других способах эвакуации есть риск повредить коробку передач. Вед эвакуировать машины с вариатором можно только полностью поставленными на платформу. Плюс в плотной городской парковке есть риск просто не вытащить машину нарушителя с места где она стоит.

Ломаная платформа

Эвакуатор с ломаной платформой оснащается специальной конструкцией, по которой машина закатывается наверх своим ходом или с помощью лебёдки. Наклонные выдвижные аппарели могут подстраиваться под расстояние между колёсами. Эвакуаторы хороши тем, что они довольно распространены и перевозка на них обходится недорого. Минусы:

нельзя перевезти автомобиль с заблокированными колёсами, например, если повреждена АКПП и не получается переключить на нейтральную передачу;

есть ограничение по массе перевозимого автомобиля;

автомобили с маленьким дорожным просветом нужно перевозить на эвакуаторе другого типа, так как ломаная платформа для этой цели не подходит.

Гидравлическая платформа

Эвакуатор со сдвижной гидравлической платформой подходит для перевозки транспорта с невысокой посадкой. Платформа при необходимости можно сдвигаться назад и менять угол наклона, при этом она остаётся ровной. Машина затягивается наверх с помощью лебёдки, но время погрузки сокращается благодаря перемещению платформы. Минус эвакуатора: ограничение по максимальной массе перевозимого транспорта.

Эвакуатор с краном-манипулятором

Гидравлический кран-манипулятор устанавливается на эвакуаторе и позволяет погружать транспорт в любом состоянии, в том числе с ограниченных пространств. Такая спецтехника подходит для перевозки авто с заблокированными колёсами или рулём, с небольшим клиренсом, сильно пострадавшие в ДТП. Есть ограничение по массе. Для