Типы Li-ion аккумуляторов

Литий-ионные аккумуляторы популярны из-за безопасности, надежности, доступности и большой емкости. Такие АКБ также востребованы благодаря тому, что их срок службы составляет до 3 000 циклов заряд-разряд.
Типы литиевых батарей
Существует несколько типов li аккумуляторов:
- Li-ion. Это наиболее востребованный вариант. Он предназначен для применения на устройствах с длительным сроком автономности и большим потреблением энергии. Такой вид аккумуляторов характеризуется большим запасом энергии, низким саморазрядом, большим ресурсом и высокими рабочими токами.
- Литий-железо-фосфатные. Этот вариант отличается большим ресурсом цикличности, минимальной токсичностью и высоким уровнем термостойкости.
- Литий-титановые. Такие батареи не распространены, однако их активно используют в автомобильной промышленности.
- Литий-полимерные. Преимуществом таких батарей считается разнообразие доступных форм. По своим свойствам этот тип АКБ практически ничем не отличается от Li-ion.
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Форматы и размеры
Li-ion АКБ также классифицируются по размеру. Любой тип литий-ионных аккумуляторов имеет 5-значный формат, в котором:
- первые 2 цифры отображают диаметр источника энергии в мм;
- 3-4 цифры указывают на его длину в мм;
- последняя цифра указывает на форму элемента питания.
Топ литий-ионных АКБ
В топ li-ion батарей входят следующие аккумуляторные элементы:
- Panasonic NCR 18650PF. Предназначена для применения при температуре 20-60 градусов. Максимальный ток заряд 1,35 А. Номинальная емкость – 2900 mAh. Типоразмер – 18650.
- Samsung INR 18650-25R. Предназначена для эксплуатации в пределах 20-70 градусов. Ток заряда достигает 4 А. Емкость – 2500 mAh. Типоразмер – 18650.
- Sanyo PIN NCR 18650GA. Предназначена для применения при температуре 20-60 градусов. Максимальный ток заряд 1,675 А. Номинальная емкость – 3350 mAh. Типоразмер – 18650.
- LG INR 18650HG2. Предназначена для эксплуатации в пределах 20-70 градусов. Ток заряда достигает 4 А. Емкость – 3000 mAh. Типоразмер – 18650.
Учитывая разнообразие вариантов, среди литиевых АКБ всегда найдется аккумуляторная батарея, которая на все 100% удовлетворяет требования пользователя. Причем это касается как бытовых, так и профессиональных источников питания.