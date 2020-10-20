Типы Li-ion аккумуляторов

Литий-ионные аккумуляторы популярны из-за безопасности, надежности, доступности и большой емкости. Такие АКБ также востребованы благодаря тому, что их срок службы составляет до 3 000 циклов заряд-разряд.

Типы литиевых батарей

Существует несколько типов li аккумуляторов:

Li-ion. Это наиболее востребованный вариант. Он предназначен для применения на устройствах с длительным сроком автономности и большим потреблением энергии. Такой вид аккумуляторов характеризуется большим запасом энергии, низким саморазрядом, большим ресурсом и высокими рабочими токами.

Литий-железо-фосфатные. Этот вариант отличается большим ресурсом цикличности, минимальной токсичностью и высоким уровнем термостойкости.

Литий-титановые. Такие батареи не распространены, однако их активно используют в автомобильной промышленности.

Литий-полимерные. Преимуществом таких батарей считается разнообразие доступных форм. По своим свойствам этот тип АКБ практически ничем не отличается от Li-ion.

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Форматы и размеры

Li-ion АКБ также классифицируются по размеру. Любой тип литий-ионных аккумуляторов имеет 5-значный формат, в котором:

первые 2 цифры отображают диаметр источника энергии в мм;

3-4 цифры указывают на его длину в мм;

последняя цифра указывает на форму элемента питания.

Топ литий-ионных АКБ

В топ li-ion батарей входят следующие аккумуляторные элементы:

Panasonic NCR 18650PF. Предназначена для применения при температуре 20-60 градусов. Максимальный ток заряд 1,35 А. Номинальная емкость – 2900 mAh. Типоразмер – 18650.

Samsung INR 18650-25R. Предназначена для эксплуатации в пределах 20-70 градусов. Ток заряда достигает 4 А. Емкость – 2500 mAh. Типоразмер – 18650.

Sanyo PIN NCR 18650GA. Предназначена для применения при температуре 20-60 градусов. Максимальный ток заряд 1,675 А. Номинальная емкость – 3350 mAh. Типоразмер – 18650.

LG INR 18650HG2. Предназначена для эксплуатации в пределах 20-70 градусов. Ток заряда достигает 4 А. Емкость – 3000 mAh. Типоразмер – 18650.

Учитывая разнообразие вариантов, среди литиевых АКБ всегда найдется аккумуляторная батарея, которая на все 100% удовлетворяет требования пользователя. Причем это касается как бытовых, так и профессиональных источников питания.