Даже несерьезное ДТП вызывает необходимость выполнять ремонт автомобиля, на что может уйти достаточно продолжительное время. Использование технологии ремонта PDR позволяет выправить большое количество вмятин в течение нескольких часов, при этом необходимости в покраске авто нет.

Особенности выправления вмятин при помощи технологии PDR

Беспокрасочная рихтовка позволяет быстро произвести удаление вмятин на металлической поверхности, образовавшихся в результате столкновения автомобиля с различными препятствиями, а также падения на него разнообразных тяжелых предметов, камней, крупного града. Но эта технология имеет одно существенное ограничение, которое заключается в необходимости отсутствия каких-либо повреждений на лакокрасочном покрытии, включая сколы, трещины и потертости. Основные особенности применения технологии PDR таковы:

Экономия времени. Выправление вмятин обычным методом занимает не меньше двух суток, тогда как технология PDR позволяет решить эту задачу за полтора-два часа.

Сохранность оцинковки, которая оберегает кузов авто от коррозионных процессов. В отличие от традиционного ремонта, при использовании беспокрасочной рихтовки слой цинка остается целым.

Экономия денег. Для выправления вмятин при помощи технологии беспокрасочной рихтовки нужен только набор инструментов, в то время как для проведения покрасочных работ потребуются краски и множество расходников. Вдобавок автовладельцу при использовании традиционного ремонта приходится платить за аренду сушильной камеры после покраски машины и за электричество, которое расходуется оборудованием.

Сохранение изначального внешнего вида. Беспокрасочная рихтовка позволяет восстановить поверхность авто без изменений экстерьера.

Инструмент для удаления вмятин

При решении задачи по удалению вмятин на металлической поверхности при помощи технологии PDR используется особый инструмент. В состав этого оборудования входят десятки разнообразных приспособлений. Важную роль при их выборе играет материал изготовления. В данных целях применяются обычная и хромированная сталь, а также нержавейка. Два последних варианта обходятся дороже первого, но обладают более продолжительным сроком службы. Помимо того, при подборе инструмента нужно учитывать бренд и эргономичность ручки. Предпочтение надо отдавать изделиям, изготовленным известными компаниями.

Таким образом, в случае появления на автомашине вмятин лучше всего воспользоваться помощью специализированного PDR-центра. Использование его услуг позволит удалить вмятины качественно и в кратчайшие сроки.