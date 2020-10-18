SsangYong покажет новый кроссовер Rexton 4 ноября

SsangYong запланировал премьеру своего «совершенно нового» внедорожника Rexton на 4 ноября 2020 года. Автопроизводитель заявляет, что приближается следующее поколение, но тизеры заставляют нас беспокоиться о том, что автомобиль вместо этого обходится умеренным фейслифтингом. .

На официальных изображениях крупным планом видны новые фары (судя по всему, Matrix LED) и восьмиугольная решетка радиатора. Внешний вид в целом выглядит более острым и резким и не имеет ничего общего со старой версией.

Технических спецификаций пока нет. Текущий Rexton поставляется с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 187 л.с. (139 кВт) и крутящим моментом 422 Нм (311 фунт-фут). По слухам, следующее поколение не будет другим. С другой стороны, SsangYong может позаимствовать бензиновый силовой агрегат у семейства Mahindra mStallion. 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат TGDi мощностью 190 л.с. (142 кВт) был бы неплохим, не так ли?