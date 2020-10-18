Renault представили концепт Mégane eVision который предлагает взглянуть на будущую линейку электромобилей

Компания Renault представила Mégane eVision, ключевой концептуальный автомобиль, который представляет не только будущий хэтчбек Megane, но и всю его линейку электромобилей, а также другие автомобили альянса Renault / Nissan / Mitsubishi. Стиль основан на концепции Renault Morphoz вместе с некоторыми репликами от Nissan Ariya и использует платформу CMF-EV, впервые представленную с Ariya.

Mégane eVision — это, в основном, превью будущего хэтчбека Renault Mégane EV, конкурента VW ID.3, производство которого должно начаться в 2021 году. «Автомобиль выглядит очень футуристично, но на 95 процентов он будет похож на серийный автомобиль», — сказал он. Генеральный директор Renault Лука де Мео. Однако Mégane, по-видимому, только начало, поскольку Де Мео добавил, что «грядет целое новое поколение электромобилей с инновационными технологиями», основанных на платформе CMF-EV.

Как и в случае с более крупной Ariya, основными характеристиками концепт-кара являются небольшой моторный отсек, выдвинутые по углам колеса и просторное пассажирское пространство. Это стало возможным благодаря «тонким» батареям высотой всего 11 см (4 дюйма), обеспечивающим аэродинамический и спортивный вид. Аккумуляторы также встроены в конструкцию электромобиля, поэтому они могут помочь поглощать удары при боковом столкновении.

Концепт имеет аккумулятор на 60 кВтч, заряжающийся до 130 кВт, что намного быстрее, чем у нынешней линейки Renault Zoe. Это дает запас хода в 280 миль по спецификации Euro WLTP, что значительно ниже в тестах Агентства по охране окружающей среды США. Как и Ariya (с 63 кВтч и дополнительной батареей 87 кВтч), серийный Mégane EV, вероятно, будет иметь несколько вариантов аккумуляторов. Концептуальный мотор производит 215 лошадиных сил, чего достаточно для разгона от 0 до 62 миль в час за 8,0 секунды.

Renault сказал, что eVision выглядит как внедорожник, но по размеру больше похож на компактный кроссовер. Как уже упоминалось, снаружи он очень похож на Morphoz, с узкими светодиодными матричными фарами, гладкими панелями кузова, заподлицо электрическими дверными ручками и задним спойлером.

По словам Renault, он на несколько дюймов короче среднего люка среднего размера, но в нем больше места. Компания еще не публиковала изображения салона, поэтому судить о размерах сложно. Однако, если он чем-то похож на Ariya, он должен быть больше похож на гостиную, чем на типичный интерьер автомобиля, благодаря полностью плоскому и очень низкому полу. Он будет иметь «тонкую и гладкую приборную панель», а также новую модульную пассажирскую среду со встроенным хранилищем.

Renault также объявила, что расширит свой ассортимент электромобилей и PHEV моделями Arkana, Captur и Megane. Де Мео (ранее работавший в Volkswagen) сказал, что платформа CMF-EV Mégane eVision была «оружием против Volkswagen», добавив, что Renault отказался «отказаться от нашего преимущества и пойти на первое наступление со стороны конкурента», предположительно ссылаясь на ID .3.