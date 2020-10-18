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Прототип нового Acura MDX представлен публике

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Acura работает над редизайном MDX. Это следующее введение в производственную трансформацию Acura, которая началась с появлением RDX 2019 года и продолжилась с появлением TLX 2021 года.

Хотя и новый RDX, и TLX достигли цели, MDX четвертого поколения выглядит наиболее впечатляющим из обновленного модельного ряда Acura. Он поступит в продажу в следующем году как модель 2022 года, и да, появится Type S.

Уже были обнаружены замаскированные прототипы, и в среду Acura представила автомобиль — внутри и снаружи — с немаскированным прототипом.

Автопроизводитель выбрал эволюционный стиль экстерьера, а также больше скульптурных поверхностей, что привело к мускулистому и динамичному внешнему виду. Автомобиль также длиннее, шире и ниже, чем текущий MDX, с добавлением дополнительных трех дюймов к колесной базе.

Внутри новый MDX черпает вдохновение в дизайне NSX и TLX. На приборной панели есть горизонтальная тема с кнопкой запуска на центральной консоли, над которой находится кнопочный переключатель передач. Здесь также находится трекпад, который управляет 12,3-дюймовым информационно-развлекательным экраном, расположенным на приборной панели, как планшет. Рядом с ним и перед водителем находится цифровая приборная панель, которая может оказаться опцией для производственного MDX.

С исчезновением RLX после 2020 года MDX репозиционируется как роскошный флагман Acura. В результате на внедорожник поступает больше деталей премиум-класса. Речь идет об отделке из дерева с открытыми порами, полированном алюминии и роскошной коже Milano. Сиденья также будут иметь акцентную прострочку и окантовку, некоторые из них будут иметь 16-позиционную регулировку и функцию массажа. Acura сообщила, что также будет доступна аудиосистема премиум-класса с 25 динамиками от ELS.

Acura, наконец, порадует поклонников производительности новым MDX. Стандартной трансмиссией будет 3,5-литровый двигатель V-6 мощностью около 290 лошадиных сил. Выше этого будет новый 3,0-литровый двигатель V-6 с турбонаддувом Acura в модели MDX Type S. Эта модель, по оценкам, имеет мощность 355 л.с. 10-ступенчатая автоматическая система и полный привод с векторизацией крутящего момента также будут представлены на Type S. Acura не подтвердила это, но система полного привода, вероятно, будет доступна на обычном MDX с передним приводом. стандарт.

Производительность нового MDX также будет повышена благодаря новой, более жесткой платформе с передней подвеской на двойных поперечных рычагах (впервые для MDX). Селектор режима движения также позволит водителю настраивать различные параметры шасси, такие как рулевое управление и подвеска, а также некоторые характеристики трансмиссии, сообщает Acura.

Мы знаем, что помимо нового MDX Acura работает над новым компактным седаном, который заменит ILX. Он должен прибыть в ближайшие 12-24 месяца.

Прототип нового Acura MDX представлен публике

Прототип нового Acura MDX представлен публике

Прототип нового Acura MDX представлен публике

Прототип нового Acura MDX представлен публике

Прототип нового Acura MDX представлен публике

Прототип нового Acura MDX представлен публике

Прототип нового Acura MDX представлен публике

Прототип нового Acura MDX представлен публике

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