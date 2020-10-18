Прототип нового Acura MDX представлен публике

Acura работает над редизайном MDX. Это следующее введение в производственную трансформацию Acura, которая началась с появлением RDX 2019 года и продолжилась с появлением TLX 2021 года.

Хотя и новый RDX, и TLX достигли цели, MDX четвертого поколения выглядит наиболее впечатляющим из обновленного модельного ряда Acura. Он поступит в продажу в следующем году как модель 2022 года, и да, появится Type S.

Уже были обнаружены замаскированные прототипы, и в среду Acura представила автомобиль — внутри и снаружи — с немаскированным прототипом.

Автопроизводитель выбрал эволюционный стиль экстерьера, а также больше скульптурных поверхностей, что привело к мускулистому и динамичному внешнему виду. Автомобиль также длиннее, шире и ниже, чем текущий MDX, с добавлением дополнительных трех дюймов к колесной базе.

Внутри новый MDX черпает вдохновение в дизайне NSX и TLX. На приборной панели есть горизонтальная тема с кнопкой запуска на центральной консоли, над которой находится кнопочный переключатель передач. Здесь также находится трекпад, который управляет 12,3-дюймовым информационно-развлекательным экраном, расположенным на приборной панели, как планшет. Рядом с ним и перед водителем находится цифровая приборная панель, которая может оказаться опцией для производственного MDX.

С исчезновением RLX после 2020 года MDX репозиционируется как роскошный флагман Acura. В результате на внедорожник поступает больше деталей премиум-класса. Речь идет об отделке из дерева с открытыми порами, полированном алюминии и роскошной коже Milano. Сиденья также будут иметь акцентную прострочку и окантовку, некоторые из них будут иметь 16-позиционную регулировку и функцию массажа. Acura сообщила, что также будет доступна аудиосистема премиум-класса с 25 динамиками от ELS.

Acura, наконец, порадует поклонников производительности новым MDX. Стандартной трансмиссией будет 3,5-литровый двигатель V-6 мощностью около 290 лошадиных сил. Выше этого будет новый 3,0-литровый двигатель V-6 с турбонаддувом Acura в модели MDX Type S. Эта модель, по оценкам, имеет мощность 355 л.с. 10-ступенчатая автоматическая система и полный привод с векторизацией крутящего момента также будут представлены на Type S. Acura не подтвердила это, но система полного привода, вероятно, будет доступна на обычном MDX с передним приводом. стандарт.

Производительность нового MDX также будет повышена благодаря новой, более жесткой платформе с передней подвеской на двойных поперечных рычагах (впервые для MDX). Селектор режима движения также позволит водителю настраивать различные параметры шасси, такие как рулевое управление и подвеска, а также некоторые характеристики трансмиссии, сообщает Acura.

Мы знаем, что помимо нового MDX Acura работает над новым компактным седаном, который заменит ILX. Он должен прибыть в ближайшие 12-24 месяца.