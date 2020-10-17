BOLLINGER MOTORS зарегистрировали патент на новый аккумулятор

Каждый современный электромобиль установлен на большой аккумуляторный блок, который мало чем отличается от аккумулятора вашего телефона или ноутбука. Сказать, что они абсолютно такие же, было бы большим упрощением, но они, безусловно, сделаны одними и теми же людьми. Tesla тесно сотрудничает с Panasonic в производстве и поставке аккумуляторов для своих автомобилей, а аккумулятор для Mustang Mach-E — от LG Chem. В то время как эти другие автопроизводители передали производство аккумуляторов на аутсорсинг, компания Bollinger Motors из Мичигана только что подала патент на новую собственную конструкцию аккумуляторной батареи.

Запатентованная конструкция включает блок, состоящий из цепочек мощностью 35 кВт · ч, которые можно подключать последовательно или параллельно, что обеспечивает огромные возможности конфигурации. Боллинджер говорит, что это позволит диапазонам размеров пакетов от 35, 70, 105, 140 и даже 175 кВтч и выше. Кроме того, эти уникальные батареи будут доступны в конфигурациях как на 350 В, так и на 700 В.

Однако компания Bollinger Motors задумалась не только о производительности, поскольку модули были упакованы таким образом, чтобы обеспечить множество преимуществ. Модули были установлены с обеих сторон симметричной двутавровой балки, которая поддерживает и помогает защитить блок от бокового проникновения. Двутавровая балка также помогает отводить тепло, поскольку охлаждающие жидкости проходят через эти опоры вокруг упаковки.

Патент также включает новую систему управления батареями, над которой работает Bollinger Motors, которая будет работать в тандеме с другими модулями управления автомобилем для защиты батарей. Компания также сообщает, что эти батареи были специально разработаны для грузовиков средней грузоподъемности, сельскохозяйственной и строительной техники. Возможно, это не удивительно для создателей первого электромобиля класса 3.

Bollinger Motors начнет производство этих аккумуляторных батарей для использования в своих автомобилях в 2021 году, но у компании есть более широкие планы. Батарейные блоки также будут доступны в продаже как отдельный продукт, что может помочь вывести Bollinger Motors на совершенно новый уровень. Если эти батареи действительно способны приводить в действие тяжелое оборудование и если их можно будет построить эффективно, у Bollinger, без сомнения, будет будущее в этой отрасли.