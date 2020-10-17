Foxconn планирует ворваться на рынок электромобилей с открытой платформой MIH

Тайваньский технологический гигант Foxconn Technology Co Ltd намерен диверсифицировать свои бизнес-интересы в области электромобилей, запустив так называемую открытую платформу MIH. Как сообщает CNBC, Foxconn намерена сделать ставку на прибыльную индустрию электромобилей, которая, по прогнозам, к 2027 году будет стоить около 800 миллиардов долларов.

Открытая платформа MIH от Foxconn будет стремиться сделать компанию Android электромобилей, поскольку компании по производству автомобилей могут использовать эту платформу для разработки индивидуального электромобиля, который затем будет производиться Foxconn. Предложение является первым в своем роде, и план кажется весьма амбициозным для Foxconn, у которого почти нет опыта в области электромобилей.

Основываясь на программной модели Android, которая позволяет любому производителю телефонов использовать уникально разработанные функции операционной системы для улучшения взаимодействия с пользователем, Foxconn стремится сделать свою платформу MIH Open доступной для любой потенциальной автомобильной компании, которая хочет сотрудничать с ней в разработке и производстве Электромобиль.

Предлагаемая платформа в дальнейшем будет актуальна для будущей модернизации любой автомобильной детали, которую она могла бы использовать для проектирования, предлагая ей то, что описывается как «модульная» уникальность. В дополнение к планам компании по созданию простой и доступной системы проектирования электромобилей, она также рассматривает возможность производства твердотельных батарей, которые заменят литий-ионные батареи, используемые в настоящее время в электромобилях. Твердотельные батареи в настоящее время находятся в стадии разработки и, по прогнозам, дадут компаниям, владеющим этой технологией, огромное преимущество уже в 2025 году, через год после запланированного дебюта продукта Foxconn.

Инвестиционная стратегия Foxconn EV: оценка прибыли и борьба на опережение

Изобретательность в предложении Foxconn по проникновению в индустрию электромобилей такова, что создает для компании четкий путь без особой конкуренции. Фирма уже завоевала доверие в качестве одного из ведущих технологических партнеров для таких брендов, как тайваньский Acer Inc, Apple в США и Huawei и многие другие. Таким образом, обеспечение доверия автомобильных брендов может оказаться очень простым, как и ожидает компания.

В связи с тем, что в последнее время электромобили завоевывают хорошую долю рынка, шаг Foxconn, предполагающий выполнение функций производственного партнера для производителей автомобилей, может не выступать прямым конкурентом таких известных автомобильных брендов, как Tesla Inc, Nio Inc и другие, так как фирма, с которой он сотрудничает, понесет все трудности.

Тем не менее, ожидается, что в ближайшие годы мировой спрос на электромобили вырастет по мере того, как во всем мире будут приняты новые законы об изменении климата, так что автомобили, потребляющие топливо, исчезнут. К тому времени Foxconn, возможно, зарекомендовала себя, чтобы подключиться к огромной индустрии, которая удвоится, чтобы производить электромобили, спасающие планету.