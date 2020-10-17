Tesla увеличила запас хода и улучшила динамику электрокара Model 3

Несмотря на то, что Tesla Model 3 существует с нами всего несколько лет, в области контроля качества все еще ведется работа. Но к 2021 году самый маленький и дешевый Tesla, который вы можете купить, получит множество обновлений. Tesla незаметно обновила свой потребительский сайт, добавив некоторые из перечисленных здесь улучшений, но внутренние изменения были отправлены нам кем-то, кто работает в магазине Tesla.

Наиболее заметные изменения коснулись запаса хода автомобиля, и они были в обновлениях на веб-сайте Tesla. В 2020 году базовая модель 3 имела запас хода 402 км, а максимальная — 518 км, в то время как автомобили с оптимизированной производительностью могли проехать 481 км без подзарядки. К 2021 году базовая модель 3 теперь имеет запас хода в 423 км, модели Performance могут проехать 507 км, а автомобили дальнего следования увидят значительный скачок до 568 км.

Согласно Tesla, время разгона до 100 км / ч также было сокращено. Автомобили дальнего действия теперь будут разгоняться от 0 до 100 км / ч за 4,2 секунды или 3,7 секунды с дополнительным ускорением, по сравнению с 4,4 и 3,9 секунды соответственно. Модели с высокими характеристиками сокращают время разгона от 0 до 100 на одну десятую, преодолевая расстояние за 3,1 секунды вместо 3,2. Пока неизвестно, будут ли эти улучшения доступны владельцам Model 3 2020 года через обновления программного обеспечения.

Другие изменения включают в себя усиленный багажник, новый набор дополнительных 19-дюймовых колес и новую черную внешнюю отделку, заменяющую предыдущую хромированную отделку (имитирующую ход Tesla, сделанный с Model Y). Также есть новый дизайн центральной консоли с фиксированными зарядными ковриками для смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку, затемненные дверные пороги, соответствующие новым черным внешним акцентам, и, что немаловажно, система отопления, вентиляции и кондиционирования с тепловым насосом, представленная на модели Y. пять USB-портов, после того как Тесла добавил один в перчаточный ящик.

Есть улучшения и для других членов линейки Tesla. В 2021 году Model S Performance получит дополнительный запас хода, увеличившись с 560 км до 623. Model X Long Range Plus увеличится с 565 км до 597 км, а его младший брат, Model Y Long Range, преодолеет расстояние в 508 км. дальности до 525 км. Модели Model Y Performance с 21-дюймовыми колесами увеличивают запас хода с 468 до 487 километров.

В общем, некоторые довольно большие улучшения в линейке Tesla на 2021 год, попытка повысить свою конкурентоспособность, поскольку бренд сталкивается с все более жесткой конкуренцией со стороны других OEM-производителей, которые вступают в игру с электромобилями.